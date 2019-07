Il grande atteso torna a giocarsi l' estate Rovazzi canta con Loredana Bertè e

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Paolo Giordano Il brano si intitola «Senza pensieri»: «Critico l'utilizzo eccessivo dei social» Ma figurarsi sesi perde un'. Dopo 13 dischi di platino e 500 milioni di visualizzazioni su Youtube negli ultimi anni, da oggi pubblica Senza pensieri che già sulla carta non fa prigionieri. I featuring sono diBerté e J-Ax che in pratica sono una garanzia. Lei ha un singolo che funziona in radio (Tequila e San Miguel), lui ha pubblicato Ostia Lido che senza dubbio si giocherà il primato tra i tormentoni dell'. E poi la produzione è di Merk & Kremont, una coppia di produttori che forse alpubblico non dirà molto ma che è tra le più aggiornate e creative del momento (curiosità: nel duo c'è Giordano Cremona, figlio dell'attore, comico e illusionista Raul). Insomma, anche a questo giro Fabioscende in campo al momento giusto, ossia a ...

