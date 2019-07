Giappone | grappoli d’uva “Ruby Roman” venduti all’asta per quasi 10mila euro

fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Inalcunidi uva del tiposono stati battuti all'asta per una cifra record di 1,2 milioni di yen, circa 9800. La varietà di uva, i cui singoli chicchi pesano almeno 20 grammi, è ad alto contenuto di zuccheri, dal gusto leggermente acidulo e particolarmente succosa. Cresce nella prefettura di Ishikawa ed è in vendita da 12 anni.

