Clima e soprattutto salario minimo' Lotterò perché ci sia in tutta Ue'

affaritaliani

(Di mercoledì 10 luglio 2019), cambiamentotico, frontiere aperte, quote rosa. Questi i temi su cui punta Ursula von der Leyen nei suoi incontri con i gruppi politici del Parlamento europeo in vista del decisivo voto del 16 luglio. E se i liberali sembrano decisi a votarla, arrivano alcune critiche dal gruppo dei socialisti di cui fa parte il Pd. Segui su affaritaliani.it

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Clima e soprattutto salario minimo'Mi batterò perché ci sia in tutta Ue' - zazoomnews : Clima e soprattutto salario minimoMi batterò perché ci sia in tutta Ue - #Clima #soprattutto #salario #minimoMi - Antongiulio2 : RT @Affaritaliani: Clima e soprattutto salario minimo'Mi batterò perché ci sia in tutta Ue' -