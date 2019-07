Alexa aiuterà i medici a curare i pazienti

repubblica

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nel Regno Unito l'assistente vocale di Amazon risponderà alle domande su sintomi e terapie grazie all'accordo siglato con il National Health System. L'algoritmo studiato per assistere le fasce deboli, come anziani e non vedenti

