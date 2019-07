Netflix annuncia Zero ma siamo pronti per un cinema e una tv multirazziali? : Arriverà nel 2020 il primo progetto televisivo italiano con al centro una storia di neri. Non è in assoluto la prima volta che dei neri italiani cercano di farsi strada nell’industria del cinema e della televisione, sono stati raccontati diverse volte negli ultimi anni ma è la prima volta che una serie di primo piano parte da un autore nero italiano. È Antonio Dikele DiStefano, romanziere per Mondadori arrivato al quinto libro pubblicato a soli ...

Caos rifiuti - tregua per Roma : viaggi all?estero e Zero discariche - il piano punta solo all?emergenza : Centomila tonnellate di rifiuti pronte a partire via nave per tre anni. Direzione: i termovalorizzatori di Stoccolma e da ottobre, di Goteborg, in Svezia. Ma non solo: ci sono trattative a buon punto...

Debutta la Mini elettrica : ecco la Cooper SE a Zero emissioni : È la prima, lungamente attesa Mini, totalmente elettrica. Si chiama Cooper SE e ha Debuttato a Rotterdam nelle sue vesti definitive dopo essere apparsa sotto il vestito di concept...

Zero - per Netflix da un’idea di Antonio Dikele Distefano : Continuano le nuove produzioni originali di Netflix in Italia: il colosso dello streaming ha annunciato la realizzazione di una nuova serie dal titolo Zero frutto di un’idea originale dello scrittore Antonio Dikele Distefano. Il giovane scrittore di origini africane ma italianissimo – è nato infatti a Busto Arsizio (Lombardia) nel 1992 – è un autore Mondadori e ha vinto nel 2018 il premio Fiesole con il suo libro Non ho mai ...

Pau Gasol è Campione Unicef per Nutrizione e Obesità Zero : Il giocatore della NBA All-Star e due volte Campione Nba Pau Gasol è stato nominato dall'Unicef Campione Globale per la Nutrizione e Obesità Zero dell'Infanzia. In questo ruolo, il cestista spagnolo - Ambasciatore di buona volontà dell'Unicef nel Paese iberico dal 2003 - aiuterà il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ad affrontare problematiche legate sia all'Obesità che alla malNutrizione infantile. "Fin troppi bambini non ricevono la ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini non supera l’esame Roger Federer. Lo svizZero vola ai quarti di finale con facilità : Niente da fare per Matteo Berrettini. Il Centrale di Wimbledon e Roger Federer (n.3 del ranking) rappresentano due ostacoli insormontabili per le aspirazioni del nostro portacolori, quasi asfissiato da un avversario di grandissima qualità che, senza fare nulla di particolare, ha archiviato la pratica negli ottavi di finale dello Slam di Londra con estrema facilità, sul punteggio di 6-1 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Una prestazione ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vantaggio netto per lo svizZero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Tre match point Federer 30-0 Chiude il punto a rete con la volée di rovescio Federer 15-0 Servizio e dritto di Federer 2-5 Tiene a zero Berrettini, Federer servirà per il match al cambio di campo 40-0 Prima al corpo di Berrettini 30-0 Buona prima di Berrettini 15-0 Servizio e dritto di Berrettini 1-5 Prima vincente di Federer, che interpreta perfettamente il concetto di game rapido. ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : due set di vantaggio per lo svizZero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Set Federer, che chiude con un dritto incrociato carico. Berrettini torna negli spogliatoi per riordinare le idee. 40-15 Prima centrale profonda di Federer, due set point 30-15 Perde la misura del dritto Berrettini 15-15 Primo doppio fallo di Federer 15-0 Comincia bene Federer 2-5 Ancora break Federer, palla corta di dritto di Berrettini che finisce in rete 15-40 Sbaglia di dritto ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : set e break di vantaggio per lo svizZero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace numero tre di Federer 15-15 Federer spinge sul rovescio di Berrettini e chiude a rete 0-15 Gran recupero di rovescio sulla riga di Berrettini! 2-3 Torna a trovare un buon turno di battuta Berrettini 40-15 Risposta di dritto di Federer sulla quale Berrettini non fa in tempo a girarsi per giocare con il dritto 40-0 Buona prima di Berrettini ancora 30-0 Ancora serve bene Berrettini 15-0 ...

Avete tempo fino al 25 luglio per approfittare degli “Sconti d’estate a tasso Zero” di Unieuro : Unieuro lancia gli "Sconti d'estate a tasso zero", un nuovo volantino valido fino al 25 luglio con possibilità di acquisti a tasso zero. L'articolo Avete tempo fino al 25 luglio per approfittare degli “Sconti d’estate a tasso zero” di Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Expert regala la musica per l’estate con il nuovo volantino a tasso Zero “Un regalo a tutto volume” : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Un regalo a tutto volume", che sarà valido dall'8 o dall'11 luglio 2019 nei punti vendita aderenti: ecco tutte le offerte su smartphone e tablet Android. L'articolo Expert regala la musica per l’estate con il nuovo volantino a tasso zero “Un regalo a tutto volume” proviene da tuttoAndroid.

Finanziamento Expert 2019 : offerte senza busta paga - a tasso Zero - documenti necessari : Grazie ai finanziamenti Expert 2019 è possibile acquistare qualsiasi elettrodomestico o oggetto per la casa pagandolo comodamente a rate. Non sarà più necessario spendere grosse cifre rischiando di svuotare in un solo giorno il portafogli, ma potrete saldare l’intero importo stabilendo con Expert e con una delle finanziarie associate, un comodo piano rateale. Infatti i finanziamenti Expert sono resi possibili dalle collaborazioni con le ...

Petrachi : « Per la Roma è l’anno Zero - ma sono ottimista» : Non mancano le novità nel nuovo corso della Roma, che vedrà non solo cambiamenti dirigenziali ma anche in panchina. Tra le novità c’è un nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, che ha parlato oggi delle aspettative del club in conferenza stampa a Trigoria. “Per la Roma questo è l’anno zero, – ha detto – è una […] L'articolo Petrachi: « Per la Roma è l’anno zero, ma sono ottimista» è stato realizzato ...

Inarrestabile il tour di Renato Zero per il nuovo album - altri due sold out a Milano e Firenze : Il tour di Renato Zero non si ferma più. Dopo le 4 date sold out registrate a Roma e l'apertura di nuovi concerti, gli spettacoli dedicati al prossimo album fanno il pieno anche a Milano e Firenze nelle date del 10 gennaio e del 15 novembre. I biglietti per il Mediolanum Forum di Assago e per il Nelson Mandela Forum non sono quindi più disponibili poiché le date indicate sono già sold out, come le prime quattro che l'artista romano terrà ...