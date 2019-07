Una frase oscura oltre 30 mila donne in fuga da compagni violenti

Fognini shock - la frase del tennista italiano è assurda : “deve scoppiare Una bomba su Wimbledon” [VIDEO] : Durante il match con Sandgren, il tennista italiano è stato pizzicato dalle telecamere mentre diceva una frase non proprio carina nei confronti del torneo di Wimbledon Fabio Fognini rischia davvero grosso questa volta, la frase detta durante il match con Sandgren a Wimbledon potrebbe davvero costargli carissima. Sconfortato di essere stato relegato sul rumoroso campo numero 14, il ligure non ce l’ha fatta più durante il secondo set, ...

Queen - John Deacon ricorda Another one bites the dust : 'È Una frase da cowboy' : Ci sono canzoni dei Queen che si ricordano sempre per la loro ritmica: tra queste c'è sicuramente Another one bites the dust, con il basso martellante di John Deacon che resta il tratto dominante del brano. In una recente intervista radiofonica, proprio il bassista dei Queen ha raccontato alcune curiosità legate a questa canzone, incluso il lavoro di registrazione che l'ha resa così come noi la ascoltiamo oggi. L'intervista John Deacon, storico ...

Un sito di escort usa Una frase di Gesù per fare campagna pubblicitaria. La Cei : “Inopportuni e offensivi - vanno rimossi” : “Non si solo pane vive l’uomo”. Una frase biblica, citazione di Gesù Cristo, diventata la campagna pubblicitaria di un’agenzia di escort. Da giorni, nel centro di Roma e Milano, sono posteggiati enorme cartelloni pubblicitari di escort Advisor, uno dei più grandi siti internazionali di recensioni a escort, trans e massaggi erotici. Sul cartellone la frase è accanto ad una ragazza che tiene in mano uno sfilatino ripieno, ...

Emis Killa provoca con Una frase sulle donne : 'Non dovrebbero mai puzzare le ascelle' : Emis Killa continua a provocare sui social e finisce nuovamente sotto accusa, questa volta per un pensiero che ha scelto di pubblicare su Twitter e che era indirizzato all'universo femminile. Una frase di quelle che non è stata affatto accolta positivamente sui social, al punto che anche questa volta ha scatenato un vespaio di polemiche e ha dovuto chiarire la sua posizione in merito, postando poi una serie di stories su Instagram, dove spiegava ...

Morgan attaccato da Malgioglio : “Ha detto Una frase disgustosa” : Cristiano Malgioglio critica duramente Morgan e difende Signoretti Ieri sera a Live, tra i tanti ospiti invitati da Barbara d’Urso c’era anche Morgan, il quale ha parlato dello sfratto. Per i pochi che non lo sapessero hanno pignorato la casa del cantautore perchè non ha pagato gli alimenti a sua figlia. Quest’ultimo, a Live, ha anche litigato animatamente con Riccardo Signoretti, arrivando a dire una frase infelice che ha ...

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ C'è Una frase che fa ben sperare i tifosi... : GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? Esteban, giornalista di As, parla di una trattativa Pep-Juve ancora aperta. E De Napoli è convinto che l'affare si farà.

Sara Affi Fella si tatua Una frase in inglese ma sbaglia la grammatica e rimuove la foto : Sara Affi Fella è una delle ex troniste di Uomini e Donne. La ragazza è stata per un lungo periodo sottoposta a diverse critiche perché durante il suo percorso all'interno del programma era in realtà fidanzata con Nicola Panico. Una volta emersa la vicenda, i suoi fan su Instagram erano iniziati a calare vertiginosamente, tanto che la donna aveva deciso di chiudere temporaneamente il profilo. Gli insulti nei suoi riguardi non erano mancati su ...

Sara Affi Fella si tatua Una frase in inglese (sbagliata) sulla schiena : ecco la foto : Piccolo grande incidente di percorso "beauty" per Sara Affi Fella, uno dei volti più noti di Uomini e Donne diventata tristemente celebre per aver frequentato l'ex fidanzato Nicola Panico fuori dalla trasmissione e contro il volere della redazione.Nelle ultime ore, infatti, l'influencer e ex tronista si è resa protagonista di uno scivolone (a sua insaputa) già diventato virale in rete. Sara Affi Fella si è infatti rivolta ad un tatuatore ...

Giuseppe Conte - la frase con cui conferma la crisi di governo : Una questione di giorni : governo appeso a un filo. È sotto agli occhi di tutti come l'alleanza tra Lega e M5s possa collassare da un momento all'altro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano il miglior modo per uscirne, magari addossandone la responsabilità all'altro. Più che una questione di "se", pare una questione di "qu

Amici 18 - gaffe Ilary Blasi su Rafael : scappa Una frase da non dire in diretta : diretta Amici 18: la gaffe di Ilary Blasi diverte tutti, soprattutto Rafael Quenedit! Anche ad Amici 2019 Ilary Blasi è stata la protagonista di una gaffe. Non riesce mai a tenere per sé quello che pensa e questa sera le è scappata una frase che non avrebbe dovuto dire… La commissione di giudici dell’ultima puntata […] L'articolo Amici 18, gaffe Ilary Blasi su Rafael: scappa una frase da non dire in diretta proviene da Gossip e ...

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con Una frase salva M5s - Lega e governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

Antonella Clerici - Una clamorosa indiscrezione : "Tornerò in tv con uno show sul cibo". La frase sulla Isoardi : Nuove sfide per Antonella Clerici. L'ex conduttrice storica della Prova del cuoco tornerà in tv dopo il flop di Portobello, lo show remake di quello di Enzo Tortora andato in onda lo scorso autunno il sabato sera su Raiuno. E lo vuole fare con quello che le riesce meglio: la cucina. Leggi anche: "La