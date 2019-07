Spagna | alluvione colpisce Tafalla Citta' inondata | c'e' una vittima

inmeteo

(Di martedì 9 luglio 2019) Dopo il caldo estremo delle scorse settimane la situazione meteorologica sta gradualmente cambiando su gran parte dell'Europa centro-occidentale. Il caldo africano pian piano si sta ritirando alle...

InMeteo : NEWS: Spagna : alluvione colpisce Tafalla. Città inondata, c’è una vittima - elitagnol : In #Spagna forti temporali: alluvione lampo in Navarra, colpita la località di #Tafalla. #maltempo - GemmaLauropoli : RT @MFerraglioni: #Spagna in ginocchio dopo l'ondata di #maltempo un impressionante #alluvione nella regione di #Navarra. a #Tafalla #piogg… -