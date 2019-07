Lotta - Ranking Series Istanbul 2019 : Chamizo - Davidovi e Conyedo pronti a stupire in Turchia : Dall’11 al 14 luglio la Lotta libera tornerà protagonista su questi schermi. E’ tempo di determinazione e voglia di combattere, è tempo di Ranking Series. Dopo le precedenti uscite in Russia, Bulgaria e Italia, a Sassari, sarà la volta della Turchia e per la precisione a Istanbul. Una competizione che metterà in palio punti nella graduatoria mondiale piuttosto importanti, in vista della rassegna iridata (14-22 settembre) ad Astana ...

Lotta - Ranking Series Sassari 2019 : poca gloria per le azzurre impegnate nella Lotta femminile : Avare di soddisfazioni oggi per i colori azzurri a Sassari le Ranking Series di lotta: dopo la scorpacciata di ieri con la greco-romana, le belle prestazioni non si sono ripetute nella femminile, si spera domani in un finale migliore domani con la libera. Dispiace la controprestazione odierna dato che si tratta di una delle quattro tappe che in tutto il mondo assegnano punti per i prossimi Campionati del Mondo in Kazakistan e per le Olimpiadi di ...

Lotta greco-romana - Ranking Series Sassari 2019 : Nikoloz Kakhelashvili trionfa nei -97 kg - Italia sul podio anche con Freni e Sandron : La prima giornata del Memorial Matteo Pellicone, valevole anche come tappa delle Ranking Series, ha visto una buona Italia nella Lotta greco-romana con un bottino complessivo di tre piazzamenti sul podio davanti al pubblico casalingo del Pala Serradimigni di Sassari, in Sardegna. Il grande protagonista della giornata inaugurale della manifestazione per quanto riguarda i colori azzurri è stato Nikoloz Kakhelashvili, trionfatore nella categoria ...

Lotta - Ranking Series Sassari 2019 : tanti campioni al via in Sardegna - Chamizo guida gli azzurri : Scatteranno oggi a Sassari le Ranking Series di Lotta: si inizierà con la greco-romana, domani toccherà alla femminile e sabato gran finale con la libera. Si tratta di una delle quattro tappe che in tutto il mondo assegnano punti per i prossimi Campionati del Mondo in Kazakistan e per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Così al sito federale il team manager italiano Lucio Caneva: “Ci fa onore poter ospitare in Italia una competizione così ...