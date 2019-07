In Turchia è stato ordinato l’arresto di circa 200 militari e civili per il tentato colpo

Turchia - elezioni Istanbul : vince il candidato anti-Erdogan. È la seconda volta dopo che il voto era stato annullato : Il candidato dell’opposizione Ekrem Imamoglu ha vinto per la seconda volta in due mesi le elezioni per il sindaco di Istanbul, in Turchia, dopo che il primo voto era stato annullato il 31 marzo per irregolarità a seguito delle pressioni fatte dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il motivo era che Imamoglu, membro del Partito popolare repubblicano, aveva vinto con solo 14mila voti di scarto su un totale di 10 milioni. Ma anche ...