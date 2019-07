Il Pd apre la Commissione statuto anche a docenti e al presidente dell' Arci

Forse stasera s apre mo chi guiderà la Commissione Europea : A Bruxelles è in programma il vertice dei capi di stato e di governo europei, nel quale si tenterà di trovare un delicato incastro

Lettera di Tria a Commissione Ue - Procura di Roma apre un’inchiesta per violazione segreto d’ufficio : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia depositata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, dopo la divulgazione di una bozza di risposta alla Commissione Ue, che conteneva tagli al welfare, e in particolare al reddito di cittadinanza e quota 100. Il procedimento è al momento contro ignoti.