FIFA 20 | ecco il prezzo dei FIFA Points per la modalità FUT

FIFA 19 Global Series Play Off Xbox : ecco i 16 qualificati al mondiale! : Si sono svolti ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 7 agosto, i Play off Xbox delle Global Series di Fifa 19 che hanno determinato i nomi dei 16 pro Player che parteciperanno nel corso delle prossime settimane alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di Fifa! I partecipanti erano 64, di cui […] L'articolo Fifa 19 Global Series Play Off Xbox: ecco i 16 qualificati al mondiale! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Altre 4 card disponibili! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Altre 4 card disponibili! proviene da ...

FIFA 19 Global Series Play Off Xbox : ecco i 16 qualificati al mondiale! : Si sono svolti ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 7 agosto, i Play off Xbox delle Global Series di Fifa 19 che hanno determinato i nomi dei 16 pro Player che parteciperanno nel corso delle prossime settimane alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di Fifa! I partecipanti erano 64, di cui […] L'articolo Fifa 19 Global Series Play Off Xbox: ecco i 16 qualificati al mondiale! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Altre 4 card disponibili! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Altre 4 card disponibili! proviene da ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di luglio! Prima card in regalo : Introdotti per la Prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di luglio! Prima card in regalo proviene da I ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di giugno! Ultima card disponibile tramite SBC : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di giugno! Ultima card disponibile tramite SBC ...

FIFA 19 : TOTW 40 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°40 che verrà annunciata mercoledì 19 giugno Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 40 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

FIFA 19 : TOTW 39 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°39 che verrà annunciata mercoledì 12 giugno Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 39 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di giugno! Card n°6 nelle Squad Battles : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua Squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di giugno! Card n°6 nelle Squad Battles proviene ...

E3 2019 : ecco tutte le modifiche apportate al gameplay di FIFA 20 : Electronic Arts continua la sua conferenza parlando di FIFA 20. Protagonista della mezz'ora è senza dubbio la nuova modalità presente all'interno del gioco, Volta Football. La modalità si ispira ai campetti da calcio cittadini, con una serie di arene di diverse dimensioni e ambienti con e senza pareti.Oltre a questo gli sviluppatori hanno svelato quali saranno le modifiche apportate al titolo calcistico. ecco quindi tutto ciò che cambierà in ...

FIFA 20 Ultimate Edition e Champions Edition Standard Edition : ecco le offerte ed i prezzi : Fifa 20 sarà disponibile ufficialmente a partire dal 28 settembre su PS4, Xbox One, PC (altre piattaforme verranno annunciate in seguito). Come lo scorso anno saranno rilasciate 3 versioni, che differiscono solo per i contenuti aggiuntivi, in particolar modo per i pacchetti in regalo per la modalità Ultimate Team. Ricordiamo che la novità più importante è l’arrivo […] L'articolo Fifa 20 Ultimate Edition e Champions Edition Standard ...

FIFA 20 Trailer Ufficiale adesso disponibile! Ecco Football Volta! : Electronic Arts, dopo i teaser dei giorni scorsi, ha da pochi minuti pubblicato su tutti i profili social il primo full reveal Trailer di Fifa 20! Svelato Football Volta! Apri nuovi orizzonti con VOLTA in #Fifa20 #VOLTA https://t.co/aa0iZuKDuw pic.twitter.com/kjYvSigEae — EA SPORTS Fifa ITA (@EA_Fifa_Italia) June 8, 2019 Stasera alle 20, in diretta streaming da […] L'articolo Fifa 20 Trailer Ufficiale adesso disponibile! Ecco ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di giugno! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di giugno! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 : TOTW 38 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°38 che verrà annunciata mercoledì 5 giugno Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 38 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...