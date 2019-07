optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019)dei Foocon il. Per molti sarà un duetto live come un altro ma per tanti altri è invece il segno della riconoscenza del frontman dei Foonei confronti della persona che loqualche anno fa.Era ilquandocadde e si ruppe una gamba. La caduta dal, in pieno concerto in Svezia, avrebbe potuto compromettere il normale svolgimento dello spettacolo e portare alla sua sospensione.non aveva però nessuna intenzione di lasciarsi vincere da una frattura e non ha voluto rimandare l'evento dei Foo. Qualche minuto di pausa per una medicazione improvvisata e poi nuovamente sulper proseguire lo spettacolo.A medicarlo quella sera ci fu ilche poi trascorse tutto l'evento al suo fianco per scongiurare danni peggiori e monitorare la ferita riportata da. Seduto su una sedia, con ...

OptiMagazine : Dave Grohl dei Foo Fighters duetta con il dottor Johan, lo curò sul palco nel 2015 (video) - sIowvtown : @astrobIondie a me dà un sacco fastidio che siano famosi i sex pistols, che senso haaaa comunque non so, io non amo… - purpledreamer71 : Dave Grohl racconta di quando ha suonato i Led Zeppelin con Prince -