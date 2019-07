BTS | i fan sono preoccupati per Jimin dopo averlo visto con del nastro adesivo medico

BTS : che cos’è l’Army Day - una ricorrenza molto importante per i fan della band : L'anniversario cade il 9 luglio The post BTS: che cos’è l’Army Day, una ricorrenza molto importante per i fan della band appeared first on News Mtv Italia.

BTS : è uscito il video del singolo in giapponese "Lights" e i fan lo adorano come non mai : Un inno d'amore per la BTS Army

I BTS e Charli XCX hanno rilasciato la nuova canzone "Dream Glow" e i fan sono impazziti soprattutto per una cosa : Dalla colonna sonora BTS World

Jin dei BTS ha pubblicato la nuova canzone "This Night" : ecco cosa ne pensano i fan : Puoi ascoltarla qui ;)

I BTS in concerto a Wembley : i fan hanno fatto loro una sorpresa che li ha commossi : Aww <3