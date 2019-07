Ambiente | Francia | ecotassa fino a 18 euro sui biglietti aerei dal 2020

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Ministro dei Trasporti francese ha annunciato un “contributo ecologico” sul “trasporto aereo” per il: il governo introdurrà un’da 1,50 a 18suiper tutti i voli in partenza dalla, ad eccezione della Corsica e delle ex colonie. La misura sarà inclusa nella legge finanziariae si applicherà a tutte le compagnie aeree. L’, che si applicherà solo ai voli in partenza dallae non a quelli in arrivo, sarà di 1,50in classe eco per i voli nazionali e intra-pei, 9per i voli in business class; mentre per i voli al di fuori dell’UE sarà di 3 e 18. L’importo così ottenuto sarà speso per investimenti in infrastrutture di trasporto più ecologiche, ferrovie comprese. L'articoloa 18suidalsembra essere il ...

MrSeyo : RT @SkyTG24: Clima, la Francia annuncia l'ecotassa sui biglietti aerei dal 2020 - FabioZ2 : RT @SkyTG24: Clima, la Francia annuncia l'ecotassa sui biglietti aerei dal 2020 - SkyTG24 : Clima, la Francia annuncia l'ecotassa sui biglietti aerei dal 2020 -