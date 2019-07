Nintendo punterà sulla base di Switch installata per contrastare il divario con PS5 e

Sony come Nintendo per la next-gen : con PS5 si punterà allo sviluppo di software e grandi esclusive : In un interessante articolo di Forbes si è parlato di next-gen e delle possibili strategie che attuerà Sony con l'arrivo dei nuovi hardware.Gli appassionati conoscono bene questo periodo: è la calma prima della tempesta. In questo momento stiamo giocando con PS4, Xbox One e Nintendo Switch come se nulla fosse cambiato, ma l'anno prossimo l'industria dei videogiochi si prepara per la sua grande transizione. L'anno prossimo riceveremo nuove ...