Nintendo non è rimasta indietro nel campo dei servizi online

(Di lunedì 8 luglio 2019) Miyamoto è senz'altro una figura molto importante pernonché un personaggio noto all'intera industria videoludica, per cui non sorprende come qualsiasi sua affermazione non passi inosservata, diventando di dominio pubblico in pochissimo tempo.Come riporta IGN, Miyamoto ha dichiarato che la grande N non ha nulla da invidiare ai suoi competitor per quanto riguarda network e, affermando che per quanto riguarda la tecnologia e i campi nuovi che si stanno aprendo, come il mobile gaming, il cloud e la Realtà Virtuale,non è."Non siamo per nulla rimastiné con la VR, nemmeno con i" sono le parole. "Ci abbiamo lavorato fin dall'inizio, e abbiamo fatto esperimenti in moltissimi modi. Intanto abbiamo valuto in modo oggettivo se questi nuovi elementi offrissero davvero un'esperienza migliore ai nostri clienti, e se possiamo ...

