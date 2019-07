Nella quiete di Napoli | finalmente un caso per il commissario Quagliarulo | lo scooter di

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ildella sig.ra Ametranoè una città tranquilla, dove non accade quasi mai nulla. Lo sanno bene gli agenti del Nucleo Speciale Reati Ambientali die Provincia (il Nu.Spe.R.A.N.P.), costretti, loro malgrado, all’inerzia per mancanza di casi da seguire. L’ultimo, a metà aprile, era stato quello della sig.ra Ametrano del Pallonetto a Santa Lucia. Nel tentativo di spilare il water di casa sua e, al contempo, per non venire meno alla fama di sig.ra pulita che da anni la contraddistingue nel palazzo, aveva versatotazza un mix di Acido Muriatico e Candeggina. La reazione chimica tra i due detergenti aveva sprigionato una nube di Gas Cloro tale che, in un primo momento, si era persino temuto un attacco terroristico. Il, come sempre, ci mise pochissimo a risolvere ile il trafiletto del Mattino che riportava la notizia, con ...

Librimmagine : Mia zia, da adolescente, andava a leggere sull'erba nella quiete del cimitero monumentale, all'ombra dei cipressi,… - MolvenoHoliday : “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per coloro che desiderano riposo nella quiete come per… - BSJazz : RT @emanuelaneri14: La case felici sono costruite con mattoni di pazienza. Harold E. Kohn Marius Van Dokkum #art #contemporaryart (2015c… -