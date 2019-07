La manovra non si fa al Viminale Conte irritato dagli sconfinamenti di

Temptation - Teresa parla del contratto dei tentatori : 'Non sono manovrati’ : La nuova edizione di Temptation Island sta ormai entrando nel vivo e anche quest'anno non mancano i colpi di scena. Alcune delle coppie in gara sono già in crisi, complice la presenza dei tentatori che hanno messo sottosopra i loro sentimenti. A proposito dei tentatori in gara, però, questa settimana la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto fare un po' di chiarezza sulla loro posizione e lo ha fatto chiedendo spiegazioni a Teresa Langella, ex ...

Sea Watch - Patronaggio : “manovra Carola? E’ reato secondo il codice penale e della navigazione”. Su Salvini non risponde : Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, lasciando la commissione Giustizia di Montecitorio, dove è stato audito sul ‘Decreto Sicurezza bis‘ afferma che la manovra della Capitana della Sea Watch, che ha portato all’impatto con la motovedetta della Guardia di Finanza: “Noi ci limitiamo a valutare una condotta a fini penali. Condotta (la decisione di Carola Rackete di non rispettare l’alt l’approdo nel porto ...

Temptation Island - Teresa Langella : "I tentatori non sono manovrati" : Teresa Langella, intervistata, dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha rivelato aspetti inediti della propria partecipazione, lo scorso anno, a 'Temptation Island'. La giovane cantante napoletana si era avvicinata ad Andrea Celentano ma aveva adocchiata l'attuale fidanzato Andrea Dal Corso, sceso, per lei, durante il trono ad Uomini e Donne: Il contratto dei tentatori non prevede di corteggiare i fidanzati. I ...

Sea Watch : "Carola è dispiaciuta ma non pentita. Dalla Gdf manovra irresponsabile" : La portavoce della Sea Watch Italia: "Non ci aspettavamo questo livello di resistenza da parte delle autorità. La nostra...

"Rackete non si è pentita. Dalla Gdf manovra ostruttiva" : Valentina Raffa La comandante ai domiciliari oggi o domani davanti al gip. L'Ong la difende. E lei non si scusa Ragusa - Non fa mea culpa per avere infranto le leggi italiane né per avere speronato la motovedetta della Guardia di finanza mentre attraccava al porto di Lampedusa. La violazione delle leggi per il comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, che ha fatto sbarcare 40 immigrati malgrado la mancata autorizzazione del ...

Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “La manovra di Verstappen non mi è sembra corretta. Attendiamo la decisione” : Un GP d’Austria 2019 bello e ricco di emozioni quello a cui abbiamo assistito quest’oggi. L’ottavo round del Mondiale di F1 è stato teatro di un grandissimo confronto tra la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il pilota del Principato, partito dalla pole position, sembrava ormai avviato a vincere la sua prima corsa nel Circus ma poi la strategia del team di Milton Keynes e ...

Conte al G20 : “Non faccio la manovra ora per la flat tax” : L’ultimo sorriso di Giuseppe Cornte, circondato dalla delegazione italiana, è rivolto all’obiettivo del fotografo. «Sorridete!». Lo scatto e l’applauso liberatorio chiudono la missione al G20 di Osaka. L’auto che lo porterà all’aeroporto arriverà a breve. Il premier si ferma per qualche domanda. L’orologio corre inesorabilmente verso il 2 luglio, q...

Sea Watch - le immagini della manovra incriminata : così la motovedetta della Finanza è riuscita a non farsi schiacciare : Sea Watch, di cosa è accusata e cosa rischia la capitana Carola Rackete: fino a ventidue anni di carcere per due reati La motovedetta 808 della Guardia di Finanza ha tentato invano di impedire alla Sea Watch di attraccare al molo di Lampedusa, rimanendo incastrata tra la banchina e il bestione da 650 tonnellate. Quando c’è stato lo ‘scontro’ tra le due imbarcazioni, attorno alle 2 di ...

Sea Watch - la comandante Carola si scusa con la Gdf per la manovra : «Non volevo venirvi addosso» : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

manovra - Di Maio alla Lega : “Non si deve giocare a nascondino con i 15 miliardi per la flat tax” : “Garavaglia dice che non svela le coperture della flat tax altrimenti lo copio? Non si deve giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la flat tax, devono dirlo agli italiani. Io spero che siano 15 miliardi freschi, di risorse senza che si tolga nulla agli italiani. La Manovra io sono pronto a farla in deficit se si creano posti di lavoro”. Così il vice-premier, Luigi Di Maio, incontrando la stampa a margine del tavolo ...

manovra - Salvini : “Anticipiamola all’estate per non dare sangue all’Europa” : Fare subito la Manovra economica, già in estate, per “non dare il sangue all’Europa”. Matteo Salvini, senza confrontarsi con i partner di governo del Movimento 5 Stelle, alza la posta e rilancia la sua sfida all’Unione europea. L’idea l’ha già esplicitata più volte: lavorare allo “shock fiscale”, che nell’odierno linguaggio leghista si traduce soprattutto nel termine flat-tax, la via scelta dal ...

