I Metallica hanno suonato Engel dei Rammstein a Berlino video

(Di lunedì 8 luglio 2019) Nonostante i fumi ancora penetranti dell'ultimo disco, rafforzato dall'hype per l'unica data programmata in Italia, c'è chi non dimentica il grande classicodei. I, infatti,reso tributo alla band di Till Lindemann durante la data all'Olympiastadion didel 6 luglio, proprio nella casa degli eroi del tanz-metal internazionale. Come in ogni show fuori porta, il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Robert Trujilloinscenato il consueto sipario dei tributi - ricordiamo la cover di El Diablo dei Litfiba a Milano e di Killers degli Iron Maiden durante lo show di Londra - suonandodeisenza batteria e con la pronuncia tedesca impacciata di Trujillo, aiutato dal pubblico autoctono che ha apprezzato con entusiasmo il tentativo. La linea di basso di Oliver Riedel ha tenuto il tempo, con ...

