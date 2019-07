Griezmann non si presenta in ritiro con l’Atletico Madrid | multa da 60mila euro

Calciomercato - le ultime trattative : Cancelo sempre più verso il City - l’attaccante Griezmann non si presenta in ritiro : Si sta per concludere un’altra giornata di Calciomercato, è stato comunque un weekend intenso con diverse trattative. Continua il braccio di ferro tra Antoine Griezmann e l’Atletico di Madrid, il calciatore non si è infatti presentato per il ritiro di oggi con i Colchoneros alla Ciudad Deportiva de Majadahonda e come riporta As sarà multato del 4% dello stipendio, pari a 60 mila euro, il francese è sotto contratto fino al 2023 ...

Calciomercato Atletico Madrid - Griezmann non si presenta al raduno : è rottura : Antoine Griezmann non si presenta al raduno dell’Atletico Madrid, che provvederà a sanzionare il giocatore come da regolamento interno.“powered by Goal”Lo aveva annunciato nelle ore precedenti, ora è arrivata la conferma: Antoine Griezmann non si è presentato al raduno dell’Atletico Madrid. Il giocatore francese ha ribadito la sua rottura con il club spagnolo: nel suo futuro c’è il Barcellona.Griezmann doveva infatti ...

Ultim’ora - Griezmann non si presenta al raduno - la situazione : Doveva presentarsi nel pomeriggio alla Ciudad Deportiva de Majadahonda, ma alla fine non è mai arrivato. Antoine Griezmann non farà parte della tournée della squadra di Diego Simeone per il ritiro estivo di Los Angeles. Il giocatore aveva infatti comunicato nelle scorse ore all’Atletico Madrid la sua intenzione di non presentarsi. Adesso bisognerà capire le prossime mosse del club, sempre in attesa che il Barcellona faccia la mossa ...

Griezmann-Atletico - l’avvocato risponde : “Non andrà in ritiro per stress emotivo” : Dopo il comunicato ufficiale dell’Atletico, oggi Griezmann risponde tramite il suo avvocato: animi tesi in attesa del Barcellona.“powered by Goal”Antoine Griezmann è ormai da mesi il ‘pomo della discordia’ in Spagna, con Barcellona e Atletico Madrid come protagoniste. Il giocatore francese sembrava aspettare solo l’annuncio ufficiale per diventare un giocatore blaugrana, ma ieri è cambiato tutto.Il duro comunicato ...

Barcellona-Griezmann - la stampa francese non ha dubbi : la settimana prossima l’ufficialità : Barcellona-Griezmann, è quasi fatta: la settimana prossima l’annuncio ufficiale? Manca ancora l’ufficialità ma da tempo ormai non si fa altro che parlare del trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. In Francia non hanno dubbi: dopo i primi rumors sui dettagli del contratto, adesso la stampa francese ha svelato che l’annuncio ufficiale si terrà la prossima settimana.L'articolo ...

Il futuro è già deciso - Griezmann esce allo scoperto : “non so se continuerò nella Liga - voglio divertirmi” : L’attaccante francese ha parlato del proprio futuro, sottolineando come deciderà la sua prossima squadra nel giro di due settimane Antoine Griezmann sembra avere le idee chiare circa il suo futuro, ma al momento non ha nessuna intenzione di rivelarlo. L’attaccante francese lascerà l’Atletico Madrid come annunciato a suo tempo, ma bisogna attendere l’inizio di luglio affinché il suo nuovo club possa pagare la ...

Barcellona - lo spogliatoio non vuole Griezmann : l’allenatore Valverde però dà l’ok al trasferimento : Ernesto Valverde dà il via libera al trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona: lo spogliatoio blaugrana però non vede di buon occhio l’arrivo del calciatore dell’Atletico Madrid Nelle scorse settimane era circolato un particolare rumor di mercato secondo il quale il Barcellona sarebbe stato pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto di Antoine Griezmann. Un’operazione da ...

Valverde in conferenza : ”Griezmann? Se verrà al Barcellona io non lo so” : Calciomercato Barcellona, le parole del tecnico blaugrana sull’acquisto dell’attaccante francese.Durante la conferenza stampa alla vigilia di Eibar-Barcellona, Ernesto Valverde si è soffermato sulle voci del probabile arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann: “Abbiamo sempre detto lo stesso di lui. E’ in un’altra squadra, è un gran giocatore, non è la prima volta che ne parliamo. E questo è. Se alla fine verrà ...

Simeone : “Addio di Griezmann? L’Atletico è sempre stato competitivo nonostante le cessioni” : A pochi giorni dall’annuncio di addio di Antoine Griezmann, Diego Simeone guarda già avanti. “Posso solo ringraziare Antoine per quello che ci ha dato in questi cinque anni. Ho imparato nella vita che non bisogna giudicare le decisioni altrui, specie quando si dà tutto”, le parole del Cholo che, al di là di Griezmann e delle altre partenze sicure (Godin, Lucas e Juanfran) o probabili (Filipe Luis e Rodri), ricorda come ...