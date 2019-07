DZ Football elogia Adam Ounas | “Ha un futuro luminoso | sta disputando una grande

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Non male la Coppa d’Africa disputata da. Con la sua Algeria ha conquistato i quarti di finale segnando uno dei tre gol con cui la squadra ha affondato la Guinea di Diawara. Prima,aveva segnato una doppietta contro la Tanzania. Della sua prestazione sono soprattutto entusiasti i suoi connazionali. Il quotidiano algerino DZlo hato su Twitter scrivendo: “ha segnato 3 gol in Coppa d’Africa, senza collezionare neanche 90 minuti. Cosa può fare per entrare tra i titolari? E’ il capocannoniere del torneo. Ha un, staunacompetizione”.has scored 3 goals at AFCON 2019 without even playing 90 minutes. He must be thinking what more must he have to do to get into the team. The top scorer at the tournament. Such a bright future. Great super sub. pic.twitter.com/zjL13G2lvC — DZ ...

