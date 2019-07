Annuncia suicidio su Facebook e poi si impasticca | salvato grazie a un' amica

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli Un uomo di 54 anni hato la volontà di farla finita con un post pubblicato su. Per fortuna, un'che lo ha letto, ha subito allertato i soccorsi Agli sfoghi diormai ci siamo un po’ tutti abituati, ne sono pieni i profili, le bacheche. Gente che si lamenta per tutto e che si indigna per i mali nel mondo. Poche volte, tuttavia, accade che qualcuno annunci la volontà di farla finita, come è avvenuto nel pomeriggio, a Diano Arentino, in provincia di Imperia. Un uomo di 54 anni ha scritto un breve postndo l’intenzione di farla finita, non ha dato troppe spiegazioni, ma è stato molto chiaro sulle proprie volontà. Sarà uno scherzo, il gesto di un mitomane? Un’, a scanso d’equivoci, ha subito allertato il 112 ed ha fatto bene. L’uomo è statoper miracolo. Aveva, infatti, ingerito diverse pastiglie - il cui ...

