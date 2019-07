Il Prime Day di Amazon sarà il 15 e il 16 luglio : Su Amazon ci saranno sconti per gli abbonati a Prime, il servizio per ricevere consegne senza costi aggiuntivi

Amazon Prime Day 2019 : date - offerte - news e guida agli sconti : Il Prime Day 2019 sta per arrivare, la data è fissata 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon quest'anno dura 48 ore, ed è come sempre riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. Con tutte le offerte in anteprima, gli sconti più vantaggiosi del giorno e le promozioni fino al 90% di sconto per prepararsi al Prime Day ...

Prime Day - arriva il buono sconto da 10€ se scarichi l’app Amazon : Il Prime Day 2019 sta per arrivare, e Amazon ha lanciato una speciale promozione per chi utilizza la sua app: effettuando un primo accesso con l'app Amazon Shopping entro il 14 luglio, gli utenti riceveranno un buono sconto da 10€ da spendere entro la fine del mese. Ecco come approfittare dell'offerta e tutto ciò che c'è da sapere sulla promozione in vista del Prime Day.Continua a leggere

Subito 10 euro gratis per l’Amazon Prime Day 2019 : guida ad Amazon Assistant : Siete in subbuglio per il fatto che l'Amazon Prime Day 2019 si sta avvicinando? Le giornate dedicate agli sconti ed alle promozioni speciali scatteranno alle 00.01 del 15 luglio, protraendosi fino alle 23.59 del giorno 16. Se in questo articolo vi avevamo un po' illustrato le dritte necessarie per non perdervi le offerte più vantaggiose (arrivando primi, o quasi, all'appuntamento), adesso vogliamo far sì possiate beneficiare di 10 euro di ...

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : aggiunte Smallville e Supernatural 11 : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per trasformare ...

Amazon Prime Video - serie tv e film : le novità di luglio 2019 : È un calendario apparentemente “ribaltato”, quello della programmazione di luglio di Amazon Prime Video, che lascia per la fine del mese la novità più stuzzicante. Al contrario, ma non per questo meno interessante, anzi: durante le Prime settimane di luglio, sulla piattaforma streaming di Amazon sarà possibile dedicarsi a grandi abbuffate di serie tv che hanno fatto la storia. Qualche titolo? Friends, Lost, The ...

The Boys su Amazon Prime Video : chi è l’autore - le curiosità : The Boys su Amazon Prime Video: chi è l’autore, le curiosità. Come ogni piattaforma di Video streaming, Amazon Prime Video è solita rinnovare il suo catalogo e fra i nuovi arrivi, il 26 luglio verrà la lanciata la serie Tv The Boys, una caricatura dei supereroi, una storia che racconta cosa succederebbe se gli eroi non fossero ispirati da alti valori e ideali e non avessero in mente di proteggere le persone. In questo scenario persone ...

Aspettando il Prime Day 2019 - Amazon regala un buono di 7€ per le letture estive : Il Prime Day 2019 sta per iniziare, ma Amazon ha già lanciato una serie di offerte e promozioni per prepararsi all'evento, che inizia il 15 luglio. Gli amanti della lettura potranno fare scorta di libri da portare sotto l'ombrellone grazie alla promozione di Amazon dedicata ai libri, che regala un buono da 7€ per ogni ordine di almeno 20€.Continua a leggere

Friends : Netflix perde l’esclusiva. Da oggi in streaming anche su Amazon Prime Video : Friends 100 milioni di dollari non sono bastati. L’ingente investimento non ha garantito a Netflix l’esclusiva su una delle serie più seguite. Da oggi Friends è disponibile in streaming anche su Amazon Prime Video. Chi volesse dunque vedere e rivedere on demand le avventure di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey non dovrà per forza sottoscrivere un abbonamento a Netflix (qui per il nuovo listino ritoccato al rialzo). A ...

Amazon Prime Video - le serie tv in arrivo a luglio : Il luglio di Amazon Prime Video si divide fra passato e futuro. Si inizia infatti con tanti titoli cult che faranno la gioia dei fan più nostalgici, ma si continua poi con due grandi novità: All or Nothing continua il suo racconto realistico delle realtà sportive più grandi del mondo, mentre The Boys è un atteso adattamento fumettistico da non perdere. Friends, Lost, The Oc – tutte le stagioni dal 1° luglio, Smallville – tutte le stagioni ...