Prosegue il maltempo in Veneto | ancora possibili temporali sulle aree montane 

(Di domenica 7 luglio 2019) Continuerà anche domani la fase di tempo instabile incontà di alcuniintensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento – in particolare oggi, dapprimazone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Lunedìe rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. è quanto si legge sul sito della Regione. Visti i fenomeni meteorologici previsti da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile delha emesso avviso di ‘allerta gialla’ (stato di attenzione) per criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale, valido sino alle ore 14 di martedì 9 luglio. Il possibile verificarsi di rovesci olocalmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica ...

