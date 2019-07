Malta ora dice sì | possono sbarcare i 65 migranti della Alan Kurdi “Ma nessuno di loro

Alex - il Viminale incastra Mediterranea : "Massima collaborazione a patto che portiate i migranti a Malta" : Il Viminale e l'Italia "pronti a offrire massima collaborazione" ad Alex, la barca a vela della ong Mediterranea che ha soccorso 54 migranti nelle acque Sar libiche e che ora ha chiesto di poter arrivare a Lampedusa. Ma a un patto: che "accetti di dirigersi comunque verso Malta". Leggi anche: "Ecco

Il Viminale sblocca Mediterranea : “Vada a Malta - pronti a collaborare”. Ong : siamo stremati. Procura indaga su scafisti : Finalmente si sblocca il caso Mediterranea, il veliero con a bordo 41 migranti fermo a 12 miglia al largo di Lampedusa. "Alex si diriga verso Malta, l'Italia e' pronta ad offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di legge". E' quanto fa sapere il Viminale che rimarca: "Mediterranea dice che l'imbarcazione Alex non puo' arrivare fino a Malta, anche se e' stata in grado di partire ...

Alex - Di Maio : “Incoscienti - vadano a Malta. Ancora una volta le ong hanno trovato un palcoscenico” : Il vicepremier Luigi Di Maio, sulla scia di quanto detto già dal vicepremier Matteo Salvini, ha detto che il veliero Alex dovrebbe pirtare a Malta i 54 migranti recuperati ieri: "Incoscienti questi delle ong utilizzano una barca a vela per andare in Libia, prendere queste persone e venire a sfidare l'Italia". Al momento la Alex si trova a 11 ore di navigazione da Malta.Continua a leggere

A.A.A. Vendesi dimora della Regina Elisabetta a Malta : prezzi modici e metratura da capogiro [FOTO] : La famiglia reale britannica ha messo in vendita la residenza della Regina Elisabetta a Malta. Si tratta di quella che è passata alla storia come Villa Guardamangia, tradizionale ‘rifugio’ della dinastia Windsor, nonché del luogo dove la Regina e il marito Filippo, duca di Edimburgo, passarono i primi giorni insieme dopo il matrimonio. “Visitare Malta è sempre speciale per me – confidò Elisabetta nel 2015. – Ricordo ancora i giorni ...

Matteo Salvini - soccorso barcone di migranti : "Grazie Malta - ora l'Italia si fa rispettare" : "Grazie alla guardia costiera di Malta, che ha intercettato e salvato quasi un centinaio di persone ammassate su un barcone". Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia così l'operazione di soccorso coordinata da La Valletta, dopo che nella giornata di giovedì era stata la guardia costiera libica

Malta-San Raffaele-Mebic verso accordo di collaborazione per ricerca : Sara' sottoscritto un protocollo d'intesa che sancirà una collaborazione tra il Gruppo San Raffaele, il Consorzio interuniversitario Mebic