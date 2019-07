L’Iran esce dall’accordo sul nucleare

vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Ultimatum scaduto: l’Iran ha annunciato da oggi l’aumento dell’arricchimento dell’uranio. Finiti i 60 giorni dati ai Paesi dell’Unione Europea, partner dell’accordofirmato da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina, Russia e Germania per frenare il programmairaniano, perché varassero misure efficaci per allentare la stretta sul commercio provocata dalle sanzioni statunitensi, Teheran non ha fatto dietrofront. Today, Iran is taking its second round of remedial steps under Para 36 of the JCPOA. We reserve the right to continue to exercise legal remedies within JCPOA to protect our interests in the face of US #EconomicTerrorism. All such steps are reversible only through E3 compliance. — Javad Zarif (@JZarif) July 7, 2019 «Non essendo riuscita ad attuare i suoi obblighi ai sensi del Jcpoa (l’accordo del 2015), dopo il ...

