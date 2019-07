In auto col fidanzato finiscono in mare | morta ragazza di 24 anni

FCA/ L'auto elettrica porta il Lingotto in un vicolo cieco : IFca, ll settore auto non vive un momento facile e le prospettive non sono buone. Fca rischia di restare molto indietro rispetto ai concorrenti

Chi è Antonio Scurati - l’autore di “M. Il figlio del secolo” che ha vinto il Premio Strega : L’annuncio tanto atteso è giunto: Antonio Scurati è il vincitore della 73° edizione del Premio Strega. Lo scrittore di origini napoletane ha battuto gli altri quattro finalisti con il suo romanzo “M. Il figlio del secolo”: primo volume di una trilogia ambientata durante il fascismo, il libro è solo l’ultimo di una serie di successi letterari a sfondo storico, e di un altrettanto importante attività di ricerca che da anni Scurati porta avanti ...

Andrea Camilleri - annullato lo spettacolo alle Terme di Caracalla “autodifesa di Caino” : La direzione del Teatro dell'Opera di Roma comunica che lo spettacolo previsto per il 15 luglio "Autodifesa di Caino" con Andrea Camilleri è stato annullato a causa delle gravi condizioni in cui verso lo scrittore. Intanto si moltiplicano le manifestazioni d'affetto in tutto il mondo per il papà di Montalbano ricoverato al Santo Spirito.Continua a leggere

Guida autonoma - Al via la collaborazione tra BMW e Daimler : I gruppi Daimler e BMW hanno ufficialmente dato il via alla loro collaborazione nel campo della Guida autonoma. I due costruttori tedeschi, a circa 5 mesi dal memorandum dintesa, hanno firmato i contratti definitivi di un'alleanza di lungo termine per lo sviluppo congiunto della prossima generazione di tecnologie (Sae Livello 4) per veicoli senza conducente. Possibili nuovi sviluppi. In particolare la collaborazione verte sui sistemi di ...

Scoperta nuova malattia autoimmune innescata dal cancro ai testicoli : è un tipo di encefalite : Grazie a una rivoluzionaria variante della tecnica chiamata "programmable phage display", ricercatori americani hanno trovato un'associazione il cancro ai testicoli e una grave malattia neurologica autoimmune. L'hanno chiamata "encefalite paraneoplastica associata al cancro testicolare". Ecco quali sono i suoi sintomi e come viene innescata dal cancro.Continua a leggere

Maltempo al Nord : grandinata violentissima su Cologno Monzese - danni alle automobili : Come vi abbiamo documentato anche in diretta ieri sera, un intenso temporale ha colpito la Pianura Padana fra il tardo pomeriggio e la tarda serata. Piogge intense, grandinate, raffiche di vento e...

Si schianta in auto contro un pullman per colpa del temporale : morta a 27 anni : COMELICO SUPERIORE - Una giovane di 27 anni di Auronzo, G.C., è morta oggi, 3 luglio, poco dopo mezzogiorno finendo con l'auto contro una corriera mentre percorreva la Statale 52 carnica,...

Andrés Escobar - 25 anni fa l’autogol che fece scoprire al mondo i legami tra il calcio colombiano e i cartelli della droga : Gli scarpini neri appena macchiati dall’erba. I calzettoni rossi che arrivano fin sotto le ginocchia. Le gambe nude, sudate, avvolte da un paio di pantaloncini blu e la maglietta gialla, con il numero 2 stampato sul petto. Sono i Mondiali del 1994 e disteso a terra, con le mani che gli coprono il viso, c’è Andrés Escobar Saldarriaga. Indossa la divisa della Nazionale colombiana e ha appena segnato, ma nella porta sbagliata. Questa è ...

Le moto battono l’auto - balzano le immatricolazioni : Mentre l’industria dell’auto continua a perdere colpi (-2,1% a giugno), le immatricolazioni di due ruote registrano in Italia un altro mese di crescita. Il bilancio da inizio anno inizia...

Detenuti - Bonafede non firma protocollo tra Comune di Genova e ministero. Al progetto partecipa anche autostrade : Il Guardasigilli Alfonso Bonafede non ha firmato il protocollo tra il Comune di Genova e il ministero della Giustizia per la formazione dei Detenuti. Ufficialmente, come ha spiegato, perché si era necessaria “una verifica amministrativa a 360 gradi”. Nel progetto però è prevista la partecipazione di Autostrade per l’Italia e, secondo quanto riporta Andkronos citando qualificate fonti istituzionali, sarebbe proprio la presenza ...

Ascolti tv - i cantautori di 'Techetechetè' battono Paolo Bonolis : Il nostalgico show trasmesso da Rai1 nell’inconsueta fascia oraria del prime time ha staccato di due punti di share la...

Ondata di caldo africano - ragazzini accusano colpi di calore su autobus e arrivano disidratati in Ospedale : A causa delle altissime temperature raggiunte oggi dal caldo anche in provincia di Lecco, dieci ragazzini dell’oratorio di Calolziocorte (Lecco) hanno accusato malori dovuti a colpi di calore, disidratazione e panico. E’ accaduto mentre il gruppo, a bordo di due bus noleggiati, stava rientrando da un pomeriggio trascorso alle piscine di Oggiono (Lecco). Dieci ragazzi hanno riferito si sentirsi male. Alla fine sette di loro, con ...

Famiglia rom Casal Bruciato : proprietari di 27 auto/ Papa e Raggi li avevano accolti : Famiglia rom a Casal Bruciato, il padre è proprietario di 27 auto: i sospetti sulla Famiglia difesa da Virginia Raggi e accolta in Vaticano dal Papa

