Berrettini-Federer | Wimbledon 2019 | a che ora inizia l’ottavo e su che canale vederlo in

Wimbledon – Berrettini per la prima volta alla seconda settimana di uno Slam : domani la sfida con Federer sul Centre Court : Matteo Berrettini domani agli ottavi di finale di Wimbledon: l’azzurro contro Federer sul Centre Court Giornata di riposo, come da tradizione, oggi a Wimbledon. La domenica che divide le due settimane del terzo Slam della stagione è dedicata al relax di tutti i tennisti che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, che inizieranno domani. Tra gli atleti che scenderanno domani sui campi in erba dell’All England Lawn and ...

VIDEO Matteo Berrettini - Wimbledon 2019 : “Dovrò cerare di partire bene contro Federer” : Dopo aver superato il terzo turno a Wimbledon, Matteo Berrettini, in conferenza stampa ha parlato del match degli ottavi contro Roger Federer: “Dovrò cerare di partire bene, per fortuna giochiamo tre su cinque, quindi ci sarà spazio per recuperare. Voglio vivermela, sono maturato e sono pronto“. LA CONFERENZA STAMPA DI Matteo Berrettini roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Tennis - impresa di Berrettini a Wimbledon : battuto Schwartzam. Ora c’è agli ottavi c’è Roger Federer : Una partita vinta con la testa prima che con la tecnica. Quattro ore e diciotto minuti che certificano ormai un dato di fatto: il Tennis italiano ha ufficialmente trovato un erbivoro (rarità per un Tennis tradizionalmente terraiolo) e il punto di riferimento per gli anni a venire. Matteo Berrettini batte l’argentino n. 24 del mondo Diego Schwartzam per 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 al termine di una partita di grande tensione e qualità che ha visto ...

Wimbledon – Berrettini emozionato : “sto vivendo un sogno. Federer? Sapere che mi studia…” : Il tennista italiano ha commentato il successo arrivato nel terzo turno di Wimbledon contro Schwartzman, utile per accedere agli ottavi Matteo Berrettini non sta nella pelle, il tennista azzurro si gode il successo ottenuto su Diego Schwartzman, utile per accedere agli ottavi di finale di Wimbledon. AFP/LaPresse Un match complicatissimo, giocato alla grande dall’italiano capace di piazzare 22 ace, 76 errori gratuiti, 75 vincenti, 13 ...

Matteo Berrettini-Roger Federer - Wimbledon 2019 : orario d’inizio - data - programma - canale tv e streaming : Matteo Berrettini centra la seconda settimana a Wimbledon: l’azzurro domani (dopo la tradizionale domenica di riposo, dove nel terzo Slam stagionale non si gioca), nella giornata interamente dedicata agli ottavi di finale dei singolari, sfiderà la testa di serie numero due, l’elvetico Roger Federer. L’incontro del quarto turno si disputerà domani, lunedì 8 luglio, sarà il terzo match sul Centrale a partire dalle ore 14.00 e ...

VIDEO Berrettini-Federer - Wimbledon 2019 : “Sarò teso contro Roger - ma voglio giocarmela” : Ottavi di finale centrati da Matteo Berrettini a Wimbledon, ed ora nella seconda settimana sfida contro Roger Federer: “Ho un gioco che stanca l’avversario. Non so cosa accadrà lunedì, voglio godermela, ma entrare in campo in maniera decisa. Sarò in campo a testa alta“. LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BERRETTINI roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Wimbledon 2019 : Federer e Nadal agli ottavi di finale - Berrettini vince la maratona - Fognini esce di scena : Una giornata decisamente appassionante quella che chiude la prima settimana di Wimbledon. Nel tabellone maschile i risultati degni di nota non sono mancati e andiamo a raccontare cosa è accaduto. Sono arrivate le conferme di Rafael Nadal e di Roger Federer. Il n.2 del mondo ha superato il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.72 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 in 1 ora e 50 minuti di partita, dimostrando di essere in grandissima forma ...

Wimbledon – Tutto facile per Federer - Pouille ko in 3 set : agli ottavi troverà Berrettini : Federer vola agli ottavi: vittoria in scioltezza contro Pouille oggi al terzo turno di Wimbledon Roger Federer avanza senza troppe difficoltà a Wimbledon: il tennista svizzero ha trionfato oggi pomeriggio contro il francese Pouille, staccando il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà l’italiano Berrettini. Il match è terminato dopo due ore e 8 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 2-6, 6-7.L'articolo Wimbledon – Tutto ...

Wimbledon 2019 : Federer e Nadal continuano la loro corsa - Berrettini convincente - Fognini ancora al quinto set e Cilic saluta Londra : Nuova giornata che è andata in archivio a Wimbledon e le variazioni sul tema non sono mancate, al pari delle conferme. Tra le stelle annunciate, ovvero Roger Federer e Rafael Nadal, il risultato pieno è stato centrato. Di sicuro l’impegno in questo secondo turno meno gravoso lo aveva lo svizzero, che affrontava il britannico il britannico Jay Clarke (n.169 del ranking). Un Roger un po’ a corrente alternata quello che abbiamo visto ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Nadal e Fognini un set avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...