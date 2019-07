LIVE Berrettini-Schwartzman 6-5 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | il romano serve per il set

LIVE Berrettini-Schwartzman 4-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : equilibrio nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Perde il controllo del dritto Berrettini, che deve ora fare attenzione 30-15 Dritto in rete di Berrettini 30-0 Altra ottima prima al centro di Berrettini 15-0 Ottima prima di Berrettini 4-5 Si salva con la prima Schwartzman, che tiene a 30 40-30 Risposta strettissima appena larga sulla seconda di Schwartzman per Berrettini, sarebbe stato un punto straordinario 30-30 DUE RECUPERI ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 3-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : equilibrio nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Cerca la palla corta di rovescio Berrettini, ma finisce in rete 40-15 primo doppio fallo di Schwartzman 40-0 Spinge bene di dritto Berrettini, ma l’ultimo lo manda in corridoio 30-0 Comanda con il dritto Schwartzman 15-0 Recupero in rete di Berrettini 3-3 Tiene agilmente a 15 Berrettini 40-15 Risposta in rete di Schwartzman sulla seconda di Berrettini 30-15 Finisce lunghissimo il ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : è iniziato il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Finisce lunghissimo il recupero di dritto di Berrettini 30-0 Due buoni punti di Berrettini, sul secondo Schwartzman ha tentato un tweener improbabile 2-3 Altro servizio tenuto a zero da Schwartzman. 2-2 Seconda vincente di Berrettini. 40-30 Dritto in rete di Schwartzman. 30-30 Ancora un colpo vincente di Berrettini. 15-30 Servizio e dritto vincente di Berrettini. 0-30 Errore di dritto di ...

DIRETTA BERRETTINI SCHWARTZMAN/ Streaming video tv e risultato LIVE - Wimbledon 2019 - : DIRETTA BERRETTINI SCHWARTZMAN Streaming video e tv: orario e risultato live della partita degli ottavi di Wimbledon 2019, oggi 6 luglio,

LIVE Berrettini-Schwartzman - Wimbledon 2019 in DIRETTA : ostica rivincita del Foro Italico per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-SANDGREN Le proiezioni di classifica di Matteo Berrettini a Wimbledon Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valido per il terzo turno del torneo di Wimbledon 2019. Berrettini arriva a quest’appuntamento sullo slancio delle due vittorie contro lo sloveno Aljaz Bedene per 3-6 6-2 6-3 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty - Nadal (con Kyrgios) e Serena Williams. Fuori Kerber! Fognini al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Nadal e Fognini un set avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno.

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 6-3 Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano vola al secondo turno - il cipriota chiude la sua carriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport Berrettini accede dunque al terzo turno ed affronterà il vincente del match tra Koepfer e l’argentino Schwartzman (testa di serie n.24) E sfonda con il dritto Matteo Berrettini che sconfigge il cipriota Marcos Baghdatis con il punteggio di 6-1 7-6 (4) 6-3 e vola al terzo turno. Una partita particolare per ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 5-2 Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano avanti di un break nel terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Altra gran prima di Baghdatis e dritto risolutivo del cipriota 15-0 Ottima giocata di volo di Baghdatis che tiene bene il passante di rovescio di Berrettini 5-2 per Berrettini in questo terzo set, l’azzurro ancora convincente al servizio. Baghdatis in battuta per rimanere nel match 40-15 Servizio vincente al centro di Berrettini e due palle per il 5-2 nel terzo set 30-15 Il nastro ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 4-1 Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano avanti di un break nel terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Fuori di poco il passante di dritto incrociato di Berrettini 30-15 Prova a cambiare il ritmo improvvisamente con il dritto Berrettini ma la palla finisce in corridoio 15-15 Grande cross di dritto di Berrettini che non lascia scampo a Baghdatis 15-0 Sbaglia Berrettini con il rovescio in back Sparacchia via questo dritto Baghdatis e 4-1 nel terzo set per Berrettini. Il cipriota andrà a ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 2-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano conquista il break in apertura del terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Splendido servizio ad uscire di Berrettini e niente da fare per Baghdatis ARRIVA IL break IN apertura!!! 2-0 per Berrettini in questo terzo set e sulla diagonale di dritto l’azzurro prevale Vantaggio Berrettini, non perfetta la controsmorzata ma il passante di Baghdatis è out! Palla break 40-40 Affossa in rete il rovescio Baghdatis Vantaggio Baghdatis che con un dritto ad incrociare ...