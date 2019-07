Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia | Temptation falso? Le spiegazioni

Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione... per Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo, all'interno della rubrica su 'Nuovo', ha tessuto le lodi di Filippo Bisciglia, da sei anni, narratore del viaggio nei sentimenti di 'Temptation Island'. Visto il successo ed il gradimento da parte del pubblico, il giornalista è fermamente convinto che l'ex gieffino meriti altre opportunità dal punto di vista professionale: Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione. È un ragazzo talentuoso e, al contrario di altri ...

Temptation Island? Ecco il segreto del successo di Filippo Bisciglia : la bomba del signore di Mediaset : I talk politici sono tutti in vacanza, tranne due. Questi due sono, curiosamente, su Rete4. Parlo di Quarta repubblica, condotto da Nicola Porro e Diritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Quest' ultimo, in onda il giovedì alle 21.25, in una sua recente puntata ha avuto ospite un alto espone

Temptation Island - Filippo Bisciglia "merita più spazio" : le parole del super big : Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, sta ricevendo ottime critiche. Adesso scende in campo anche l’autorevole voce di Maurizio Costanzo: “Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione”, esordisce così Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo. “È un ragazzo talentuoso e, al con

Filippo Bisciglia : moglie e vita privata del conduttore di Canale 5 : Filippo Bisciglia: moglie e vita privata del conduttore di Canale 5. Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il reality show di Canale 5, giunto alla settima edizione, è girato al Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula – città metropolitana di Cagliari. Quest’anno il programma sarà composto da 5 puntate e 6 coppie. Nel reality queste coppie vengono separate in uomini e donne e per 5 settimane ...

Filippo Bisciglia fa una confessione sul rapporto con Pamela Camassa : Filippo Bisciglia su Pamela Camassa: “Io sono preciso e ordinato, lei è disordinata” E’ il programma dell’estate, Temptation Island, e ogni anno riesce a mietere un successo meritato dietro l’altro. Merito, ovviamente, della grande macchina produttiva che vi lavora nonché Maria De Filippi, la mente dietro al programma, e Filippo Bisciglia ovvero colui che guida il racconto del viaggio dei sentimenti di queste sei ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia cresce. Esplode una polemica : Ascolti Temptation Island 2019, seconda puntata: Filippo Bisciglia in crescita È andata in onda ieri sera la seconda puntata di Temptation Island. Anche ieri ottimi ascolti per il programma di Canale5 che ha totalizzato ben 3.718.000 telespettatori e il 22,40% di share. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non solo ha vinto la serata, ma è anche cresciuto di oltre 200 mila telespettatori rispetto alla prima puntata, confermando ...

Temptation Island Vip : si allontana la possibilità di una conduzione di Filippo Bisciglia : Lunedì 24 giugno ha avuto inizio una nuova edizione di 'Temptation Island' che, nel corso di questi anni, si è distinta per la capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Il merito deve essere ascritto alla capacità del conduttore Filippo Bisciglia che è molto acclamato dal pubblico e sui social vanta il seguito di molti follower. Stanno circolando le prime voci riguardo alla prossima edizione della trasmissione ma sembra allontanarsi la ...

Filippo Bisciglia lavora troppo poco : Costanzo fa un appello ai dirigenti tv : Il lavoro di Filippo Bisciglia: arriva l’appello di Maurizio Costanzo Filippo Bisciglia merita più spazio in tv: parola di Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e conduttore crede molto nelle capacità dell’ex concorrente del Grande Fratello e vorrebbe vederlo in altre vesti sul piccolo schermo. Dunque, non solo in quelle di presentatore di Temptation Island, programma […] L'articolo Filippo Bisciglia lavora troppo poco: ...

Temptation Island Vip... brutte notizie per Filippo Bisciglia! : Bravo, capace e sempre con la battuta pronta nel momento giusto. Eppure potrebbe non bastare a Filippo Bisciglia per mantenere il timone di Temptation Island. L’indiscrezione viene dai corridoi Mediaset dove, proprio in questi giorni, lo staff è al lavoro sui nuovi palinsesti della stagione 2019/20. Filippo Bisciglia potrebbe non essere confermato anche al timone di Temptation Island VIP. Un scelta che lascerebbe non poco perplessi in ragione ...

Mediaset - Temptation Island Vip : la bomba su Filippo Bisciglia : Grande fermento in casa Mediaset. “Fonti vicine a Fanpage.it", si legge, "hanno fatto sapere che al momento nulla lascerebbe pensare alla possibilità che Filippo Bisciglia possa prendere sotto la sua ala anche Temptation Island Vip” scrive la testata giornalistica. La questione del timone del realit

«Temptation Island Vip» : Filippo Bisciglia raddoppia? : Filippo BiscigliaFilippo BiscigliaFilippo BiscigliaFilippo BiscigliaFilippo BiscigliaDa sei anni «guida il racconto» con fare esperto, l’espressione ferma che annuncia ai fidanzati che c’è un video per loro. Parliamo di Filippo Bisciglia, padrone di casa di Temptation Island e faro sempre acceso sull’oceano delle corna e dei falò, dei pinnettu e delle lacrime amare, che scendono quando ormai gli improperi sono finiti. Una ...

Temptation Island Vip - Filippo Bisciglia s’allontana : l’indiscrezione : Temptation Island Vip, Filippo Bisciglia si allontana: brutte notizie per i fan del reality Tra un paio di giorni, più precisamente martedì 2 luglio, saranno svelati i palinsesti Mediaset della prossima stagione del piccolo schermo che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe vedere tornare in onda su Canale 5 Temptation Island Vip. Al momento […] L'articolo Temptation Island Vip, Filippo Bisciglia s’allontana: ...

Temptation Island VIP 2 - Filippo Bisciglia alla conduzione? : L'estate televisiva pullula di indiscrezioni e rumors in vista della nuova stagione 2019/20. Nella settimana che sta per cominciare sarà Mediaset ad aprire le danze con la presentazione dei nuovi palinsesti, attesi in particolar modo per scoprire volti e trasmissioni che ci accompagneranno da settembre al prossimo giugno 2020.Parlando dell'oggi, il piatto forte della bella stagione di Canale 5 è la sesta edizione di Temptation Island che già ...

Filippo Bisciglia promosso : in lizza per condurre Temptation Island Vip : Temptation Island Vip 2, Filippo Bisciglia prenderà il posto di Simona Ventura? Quello che è certo è che Simona Ventura non condurrà la seconda edizione di Temptation Island Vip in onda da settembre. Ma chi prenderà il suo posto nel docu-reality di Canale5? Sono tanti i nomi che si stanno facendo in queste settimane (da Ilary Blasi a Silvia Toffanin, passando per Alessia Marcuzzi), eppure secondo i settimanali Vero e Gente, a condurre ...