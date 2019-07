Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Cina 1-3 | azzurre eliminate! Addio

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’diceal sogno di vincere ladi, lesono state sconfitte dallaper 3-1 (25-17; 25-22; 22-25; 25-22) e non si sono qualificate alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, crollata ieri al cospetto della Turchia, viene travolta in maniera inattesa anche dalla compagine asiatica che si era presentata all’appuntamento senza le titolari. Le ragazze del CT Davide Mazzanti partivano con tutti i favori del pronostico e sulla carta avevano tutte le carte in regola per imporsi ma hanno affrontato delle indemoniate padrone di casa che hanno giocato con coraggio e caparbietà. L’è sembrata lontana anni luce dai giorni migliori, ha faticato a ingranare in questi due giorni e torna a casa da Nanchino con anticipo rispetto alle aspettative della vigilia: la Final Six si è conclusa ...

