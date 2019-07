VIDEO MotoGP | Highlights e sintesi prove libere GP Germania 2019 | tutti i momenti salienti

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO prove libere : Marquez 1° nella FP2 - Rossi 10° : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2019 Sachsenring: cronaca e tempi, oggi venerdì 5 luglio,.

VIDEO MotoGP - Massimo Meregalli : ” Valentino Rossi usa il set-up di Assen - buona mattinata”. Dottore terzo nella FP1 in Germania : Stamattina è incominciato il lungo weekend riservato al GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si è incominciato con le prove libere 1, la Yamaha dovrebbe soffrire sulla carta su questo tortuoso circuito ma Valentino Rossi ha stampato un ottimo terzo tempo alle spalle di Fabio Quartararo e Marc Marquez che è come sempre il grande favorito della vigilia su questa pista. Massimo Meregalli, team manager di Yamaha, ha ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO prove libere live Fp1 : Marquez accende i primi caschi : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2019 Sachsenring: cronaca e tempi, oggi venerdì 5 luglio,.

VIDEO GP Olanda 2019 MotoGP : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Olanda 2019 : “Ringrazio tutti - il braccio mi fa male e ora devo riposare” : Terzo gradino del podio più che soddisfacente per Fabio Quartararo al termine del GP d’Olanda 2019 di MotoGP corso ad Assen; il transalpino è partito dalla pole position ma nulla ha potuto contro lo strapotere dimostrato da Maverick Viñales e dal sempre presente Marc Marquez durante la corsa, anche per via del recente intervento al braccio che su una pista fisicamente devastante come quella della Drenthe ha lasciato qualche strascico sulla ...

VIDEO MotoGP - il momento difficile di Andrea Dovizioso. L’analisi di Guido Meda : Andrea Dovizioso termina un weekend del Gran Premio d’Olanda 2019 della MotoGP davvero griglio. Il pilota romagnolo, infatti, chiude al quarto posto una gara di Assen nella quale non si è quasi mai visto. La Ducati, su questo tipo di circuiti, non ha mai brillato in maniera clamorosa, ma “Desmo Dovi” non sta comunque riuscendo a dare quel qualcosa in più che, invece, nelle ultime annate, ha permesso al forlivese di lottare per ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Che peccato la caduta - stavo recuperando” : Valentino Rossi visibilmente amareggiato dopo il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è caduto nelle battute iniziai della gara e ha così dovuto dire addio al sogno di rimontare dalla 14esima posizione dopo delle pessime qualifiche, l’alfiere della Yamaha ha provato a superara Nakagami in curva 8 ma è entrato troppo forte e ha perso l’anteriore volando così nella ghiaia. Si tratta della terza caduta ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Sto vivendo un sogno - che bello vincere con Yamaha” : È un Maverick Viñales raggiante quello che si presenta ai microfoni della stampa al termine del GP d’Olanda 2019, ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale, e non poteva essere altrimenti. Il centauro della Yamaha M1 si è costruito con grande merito il successo fin dal venerdì e conferma, dopo molti episodi sfortunati, che quando il feeling con la sua moto è alto riesce ancora a essere tra i piloti più devastanti dell’intero ...

VIDEO MotoGP - GP Olanda 2019 : highlights e sintesi. Valentino Rossi cade - Dovizioso 4° - vince Vinales : Ad Assen è andato in scena un appassionante GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è rivelata estremamente avvincente ed emozionante. Maverick Vinales ha vinto al termine di una bella sfida con Marc Marquez e Fabio Quartararo, i tre sono progressivamente scappati via e si sono giocati il successo prima che lo spagnolo della Yamaha allungasse negli ultimi giri involandosi verso il primo successo stagionale regalando così un ...

MotoGp – Che schianto per Valentino Rossi ad Assen : il ‘Dottore’ vola fuori pista come un proiettile - paura per Nakagami [VIDEO] : Terribile caduta per Valentino Rossi al Gp d’Olanda: ad avere la peggio è Nakagami, trasportato al centro medico Termina subito il Gp d’Olanda per Valentino Rossi: dopo la delusione del Montmelò, dove il Dottore è stato messo fuori dai giochi dalla maxicaduta causata da Jorge Lorenzo, anche ad Assen il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente a terra. Un volo shock dopo cinque giri: Valentino Rossi è volato a tutta ...

MotoGp – Si spengono i semafori ad Assen : ecco la partenza del Gp d’Olanda [VIDEO] : semafori spenti ad Assen per il Gp d’Olanda, le emozioni e lo spettacolo possono finalmente cominciare semafori spenti, adrenalina che sale ed emozioni che possono finalmente affiorare. Il Gran Premio d’Olanda è cominciato, sul circuito di Assen parte lo spettacolo con Quartararo in pole position davanti a Viñales e Rins. Marc Marquez scatta dalla seconda fila per la prima volta in questa stagione, una posizione inedita che lo ...