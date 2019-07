Pronostico Atlanta United Vs New York Red Bulls | Mls 07-07-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 5 luglio 2019)– NewRed, Mls, 18^ Giornata, Domenica 7 Luglio 2019 ore 20.00/ NEWRED/ MLS /– La diciottesima giornata di Mls metterà in scena al Mercedes-Benz Stadium la sfida fondamentale per la zona playoff trae NewRed, con i padroni di casa che non vogliono perdere di vista la prima posizione, mentre gli ospiti devono rifarsi dopo il pesante 4-0 subito contro Houston Dynamo.Come arrivanoe NewRed/ NEWRED/ MLS – Glidi De Boer, quarti in classifica con 29 punti, vengono dal pesantissimo 5-1 subito a Chicago, anche se la sfida è stata fortemente condizionata dall’inizio terribile dei campioni in carica, con i 3 gol subiti in 13 minuti e dall’espulsione di Pirez.Anche i NewReddi ...