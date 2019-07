Imprenditori | non satanassi

“Politica e media discutono di cose che non esistono”. Economisti - professori e Imprenditori uniti contro le fake news : “La politica è diventata un dibattito su un mondo che non esiste: spesso si discute su fattori di crisi che non sono quelli veri”. Da questa filosofia, nel settembre dello scorso anno è nata “La chiacchierata del Mercoledì”, un format trasmesso su Youtube che vuole commentare e fare “debunking” sui principali fatti economici d’attualità. Gli ideatori sono quattro professionisti del settore: l’economista Michele Boldrin, l’investment banker ...

Cannabis light - commercianti e Imprenditori : “Non è una droga. Ora un’unica associazione per le nostre battaglie” : Istituire un’associazione per dare voce alle proprie istanze. Decine di professionisti del settore della canapa legale (commercianti, imprenditori, agricoltori) si sono trovati a Rho, in provincia di Milano, per fare quadrato dopo la decisione della Corte di Cassazione sulla Cannabis light. “Vogliamo riunire sotto un’unica bandiera l’intera filiera, poi fondare un organismo che coordini gli operatori e lavori su ...

Non solo cervelli in fuga : Imprenditori - studenti e talenti stranieri non vengono in Italia : L'Italia sarebbe uno dei Paesi meno attrattivi per i profili di talento, fra cui i lavoratori altamente qualificati, gli imprenditori e gli studenti universitari. Uno studio dell'Ocse mette in luce che la fuga di cervelli non è il nostro unico problema: siamo anche in fondo alla classifica delle destinazioni scelte da quelle figure che generalmente contribuiscono a crescita e sviluppo.