Il fiore del tarassaco svela i segreti del volo ottimale

Calciomercato - le ultime trattative : boom boom Torino e fiorentina scatenata - Parma show ed inserimento del Verona : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono ore calde per costruire le squadre da consegnare agli allenatori nella prossima stagione. Non solo in uscita (cessione di Andersen al Lione), la Sampdoria si muove anche in entrata, testa a testa con l’Atalanta per l’arrivo del centrocampista Malinovskyi. inserimento del Verona per D’Alessandro dell’Atalanta, si tenta la beffa alla Spal. Il Lecce può ingaggiare Lo ...

Calciomercato Juventus Chiesa : ecco le richieste della fiorentina : Calciomercato Juventus: Enrico Chiesa è e resta l’obiettivo numero uno per dare brio all’attacco, ma la Fiorentina non molla la presa sul proprio giocatore, rendendo particolarmente ardua a Paratici l’impresa di portare a Torino il giocatore della nazionale. Secondo il sito Calciomercato.it non sarà facile per la Juve strappare Federico Chiesa alla società viola: probabilmente […] More

Calciomercato Napoli News/ Rog nel mirino della fiorentina - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni, trattative della società partenopea nella finestra estiva.

Sportitalia – Il Milan vuole soffiare Veretout al Napoli : incontro tra Pradè e Maldini - la richiesta della fiorentina : Il Milan vuole il centrocampista Veretout Il Milan vuole Veretout incontro in corso tra Paolo Maldini e la Fiorentina. Ecco quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà: Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, ...

Nuovo stadio fiorentina - il sindaco Nardella : «Non fuori Firenze» : Nuovo stadio Fiorentina. In casa Fiorentina è da poco iniziata una nuova era caratterizzata dall’avvento alla presidennza di Rocco Commisso, che punta a rilanciare il club dopo l’ultima stagione decisamente deludente in cui la salvezza è arrivata solo in extremis. Tra le questioni che dovranno essere realizzate c’è anche quella relativa al Nuovo stadio, progetto […] L'articolo Nuovo stadio Fiorentina, il sindaco Nardella: ...

Stadio fiorentina - Nardella : “troveremo una soluzione in tempi rapidi” : “Mi sento di escludere che lo Stadio si faccia in un altro comune. Assolutamente”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella sulle voci riguardanti il nuovo Stadio della Fiorentina. Nel frattempo proprio il sindaco Dario Nardella ha nominato Michele Uva come consigliere “speciale“: “ha sicuramente un curriculum di tutto rispetto, e’ una figura di punta del calcio internazionale, ha un ...

Calciomercato - il punto sulle trattative : la fiorentina chiude Bennacer - duello Genoa-Lecce - doppia idea del Bologna : Si sta per chiudere una settimana movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre hanno avviato diverse trattative che dovrebbero trovare epilogo positivo entro le prossime ore. Il Genoa si aggiunge alla corsa con Farias, si preannuncia un testa a testa con il Lecce, il Sassuolo ha chiuso per Caputo e come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha sondato il terreno anche per Inglese. Per l’attacco del Bologna ...

Daniele De Rossi dice sì alla fiorentina : i dettagli del contratto : Dal giallorosso al viola, dal Colosseo a Ponte Vecchio. Daniele De Rossi, costretto a lasciare la sua Roma per motivi ?aziendali?, ha deciso definitivamente di continuare a giocare in...

Mattino su Veretout : la fiorentina non tratta in attesa di una decisione del Napoli : C’è anche Veretout nel futuro del Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione del Mattino Mario Giuffredi vuole portare Veretout in azzurro, forte di un impegno con il ds Giuntoli che risale a maggio. Proprio per questo motivo la Fiorentina non si è potuta ancora sbilanciare e prendere in considerazione le offerte di Milan e Roma per il calciatore. La prossima settimana servirà per fare chiarezza: ma tutto dipende da Allan, perché è ...

Scherma - Europei 2019 : niente oro a squadre dal fioretto italiano. Una delusione - ma tutto può cambiare In fretta : La quinta e penultima giornata degli Europei di Dusseldorf 2019, ben organizzati va detto, 33esima edizione in assoluto, porta in dote all‘Italia un’altra medaglia di bronzo dal fioretto a squadre, l’ottava in assoluto finora, con gli ori che restano sempre due. In testa al medagliere però c’è ora la Russia, con 4 successi, seguita dalla Francia che ha un argento in più rispetto all’Italia. Il fioretto italiano ...

Scherma - Europei 2019 : niente oro a squadre dal fioretto italiano. Una delusione - ma tutto può cambiare. In fretta : La quinta e penultima giornata degli Europei di Dusseldorf 2019, ben organizzati va detto, 33esima edizione in assoluto, porta in dote all‘Italia un’altra medaglia di bronzo dal fioretto a squadre, l’ottava in assoluto finora, con gli ori che restano sempre due. In testa al medagliere però c’è ora la Russia, con 4 successi, seguita dalla Francia che ha un argento in più rispetto all’Italia. Il fioretto italiano ...

Festa del Vino e Orsara in fiore nel fine settimana sui Monti Dauni : Rossi, bianchi, rosati e prosecchi per gustare meglio le carni, i formaggi, il pancotto, il “cacio impiccato” e tante altre

Stadio fiorentina - il sindaco Nardella : “E’ giusto che ci sia una certa attenzione da parte di Commisso” : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine della prima seduta del nuovo consiglio comunale ha parlato della questione Stadio. Ecco le sue parole “E’ normale ed è giusto che ci sia questa attenzione da parte della nuova proprietà della Fiorentina sul tema dello Stadio anche se so che i tifosi mettono al primo posto il tema del progetto sportivo, la squadra ed il campionato. Il compito del sindaco è ovviamente quello invece ...

Giuseppe fiorello a Mediaset con Gli orologi del Diavolo? Roberto Sessa smentisce le voci : UPDATE 21/06: sul presunto passaggio a Mediaset di Giuseppe Fiorello con Gli orologi del Diavolo interviene Roberto Sessa, amministratore delegato e socio di Picomedia, che sta producendo la serie. Sessa definisce la serie "una grande coproduzione internazionale a cui stiamo lavorando da circa 2 anni, e che produttivamente coinvolge, oltre a Picomedia, Rai Fiction, Mediaset Espana, Mediterraneo e Rai Com", ed aggiunge che nel cast, oltre a ...