Generazione Z Experience Is intervista i Selton

Generazione Z / Experience Is intervista Venerus : Andrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea Venerus «Se dovessi spiegare la tua musica a qualcuno che non la conosce, cosa gli diresti?». «Gli direi di ascoltarla». Se c’è una domanda che Venerus detesta è quella che cerca di incastrarlo in un genere musicale. Io glielo domando lo stesso, come prima cosa. D’altronde gli ho appena fatto compilare una carta d’identità ...

Generazione Z/ Experience Is intervista Venerus : Andrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea VenerusAndrea Venerus «Se dovessi spiegare la tua musica a qualcuno che non la conosce, cosa gli diresti?». «Gli direi di ascoltarla». Se c’è una domanda che Venerus detesta è quella che cerca di incastrarlo in un genere musicale. Io glielo domando lo stesso, come prima cosa. D’altronde gli ho appena fatto compilare una carta d’identità ...