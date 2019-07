Esplode camion sull’Aurelia | paura tra automobilisti

Taranto - Esplode camion : morto un vigile del fuoco impegnato in servizio : Pina Francone La tragedia in Puglia, dove a perdere la vita è stata un pompiere di 54 anni, impegnato a spegnere l'incendio È morto in servizio, lottando contro le fiamme. Un vigile del fuoco ha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne in provincia di Taranto, tra San Giorgio Jonico e Pulsano. Il pompiere, un 54enne di Fragagnano, è rimasto ucciso dall'esplosione ...

Gela - Esplode il camion dei polli allo spiedo al mercato : almeno 20 feriti - tre sono gravi : Esplosione in un mercatino di Gela. È salito a 20, secondo un bilancio diffuso dai vigili del fuoco, il numero dei feriti medicati dopo l'esplosione di una bombola avvenuta in un...

