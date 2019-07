Arriva il secondo figlio! Gioia a Buckingham Palace per Harry e Meghan (Di venerdì 5 luglio 2019) Meghan Markle e il Principe Harry sarebbero già in attesa del loro secondo figlio. Lo rivelano alcuni tabloid inglesi, che scrivono del desiderio, da parte della famiglia reale, di avere una casa piena zeppa di bambini. E la coppia, sembra proprio decisa a inseguire questo sogno. Grazie soprattutto alla volontà di Meghan, l’attrice statunitense che è riuscita a conquistare il cuore del giovane.



Dopo il matrimonio del maggio 2018, nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, e il primo figlio Arrivato proprio a maggio, di nome Archie Harrison, sembra proprio che il principe Harry abbia messo la testa apposto. Era considerato il ribelle, la pecora nera della famiglia: dalla casacca con svastiche naziste alle dichiarazioni politicamente scorrette, dalle infrazioni al protocollo reale al viaggio in Las Vegas con tanto di foto nudo. Ma il presente è tutta un’altra cosa.



Stando a quanto si legge sull’autorevole sito britannico ETOnline, Meghan e Harry starebbero già in procinto di dare un fratello o una sorella al piccolo Archie, di appena due mesi. A dichiararlo è anche l’esperta reale Katie Nicholl, che spiega: “Fonti vicine alla coppia mi hanno detto che voglio avere una grande famiglia. E i due sono, a detta di tutti, dei genitori straordinari. La loro vita è cambiata enormemente. Sì, sono reali, sì, probabilmente hanno più aiuto di tutti noi, ma la nascita del loro primo figlio ha davvero stravolto il loro mondo in meglio”. (Di venerdì 5 luglio 2019)Markle e il Principesarebbero già in attesa del lorofiglio. Lo rivelano alcuni tabloid inglesi, che scrivono del desiderio, da parte della famiglia reale, di avere una casa piena zeppa di bambini. E la coppia, sembra proprio decisa a inseguire questo sogno. Grazie soprattutto alla volontà di, l’attrice statunitense che è riuscita a conquistare il cuore del giovane.Dopo il matrimonio del maggio 2018, nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, e il primo figlioto proprio a maggio, di nome Archie Harrison, sembra proprio che il principeabbia messo la testa apposto. Era considerato il ribelle, la pecora nera della famiglia: dalla casacca con svastiche naziste alle dichiarazioni politicamente scorrette, dalle infrazioni al protocollo reale al viaggio in Las Vegas con tanto di foto nudo. Ma il presente è tutta un’altra cosa.Stando a quanto si legge sull’autorevole sito britannico ETOnline,starebbero già in procinto di dare un fratello o una sorella al piccolo Archie, di appena due mesi. A dichiararlo è anche l’esperta reale Katie Nicholl, che spiega: “Fonti vicine alla coppia mi hanno detto che voglio avere una grande famiglia. E i due sono, a detta di tutti, dei genitori straordinari. La loro vita è cambiata enormemente. Sì, sono reali, sì, probabilmente hanno più aiuto di tutti noi, ma la nascita del loro primo figlio ha davvero stravolto il loro mondo in meglio”.

“Probabilmente avremo un annuncio di gravidanza entro l’anno prossimo – continua ancora Katie Nicholl – Ma, per il momento, l’attenzione è ovviamente tutta su Archie”. E ci mancherebbe: il più piccolo della famiglia reale è già amatissimo da tutto il Regno Unito e ha portato una vera e propria ondata di felicità, freschezza e modernità nei palazzi del potere inglese. Il potere dei bambini, si sa, è proprio questo. Ed è così che Meghan e Harry hanno deciso di non fermarsi proprio adesso.



E i bookmakers inglesi, specializzati in questo tipo di faccende, sono già scatenati. Notizia entro l’estate? Entro l’autunno? Entro Natale? Già impazziscono le quote e le previsioni. Archie intanto non si accorge di niente. Non sa che, probabilmente, tra poco non sarà più solo. Al suo fianco ci sarà un fratellino o una sorellina.