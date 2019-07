A Wimbledon Fognini e Berrettini volano al terzo turno | eliminata Kerber

Wimbledon 2019 - Berrettini : “Ho giocato benissimo - emozionante il match contro Baghdatis”; Fognini : “Ho disputato un grande incontro” : Una giornata da en plein per l’Italia a Wimbledon quella appena trascorsa. Due gli azzurri scesi in campo per il secondo turno del tabellone maschile e due vittorie, secondo modalità diverse. Matteo Berrettini (n.20 del mondo) ha confermato di godere di un grande stato di forma. Reduce dalla vittoria nell’ATP di Stoccarda e dalle semifinali raggiunte ad Halle, il romano ieri ha affrontato il cipriota Marco Baghdatis, giunto ...

VIDEO Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 : highlights e sintesi della partita. In cinque set il ligure va al terzo turno : Fabio Fognini è per la quinta volta al terzo turno di Wimbledon nella sua carriera. Il ligure è riuscito a battere un altro ostacolo piuttosto serio, l’ungherese Marton Fucsovics, con il punteggio di 6-7(8) 6-4 7-6(3) 2-6 6-3, dopo che sempre in cinque set aveva eliminato l’americano Frances Tiafoe all’esordio. Oltre tre ore e mezza di battaglia consentono al numero 10 del mondo di cercare l’approdo agli ottavi nella ...

Wimbledon 2019 : il bello di Berrettini e Fognini. Nadal - Serena Williams e Kerber - tra chi vince e chi esce : Giornata lunga, complessa da definire e con tantissime sfumature, la quarta del torneo di Wimbledon. Il terzo Slam dell’anno ha senza dubbio vissuto le sue ore più accese quest’oggi, tra sorprese e big impegnati in maniera importante. Si parte subito dalle note positive di casa nostra: Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il romano e il ligure hanno vinto due incontri diversi, ma con la stessa convinzione di non voler lasciare nulla al ...

DIRETTA/ Fognini Fucsovics - risultato finale 3-2 - : è terzo turno! - Wimbledon 2019 - : DIRETTA Fognini Fucsovics streaming video e tv: orario e risultato live della partita, secondo turno di Wimbledon 2019, oggi 4 luglio,.

Wimbledon 2019 : Federer e Nadal continuano la loro corsa - Berrettini convincente - Fognini ancora al quinto set e Cilic saluta Londra : Nuova giornata che è andata in archivio a Wimbledon e le variazioni sul tema non sono mancate, al pari delle conferme. Tra le stelle annunciate, ovvero Roger Federer e Rafael Nadal, il risultato pieno è stato centrato. Di sicuro l’impegno in questo secondo turno meno gravoso lo aveva lo svizzero, che affrontava il britannico il britannico Jay Clarke (n.169 del ranking). Un Roger un po’ a corrente alternata quello che abbiamo visto ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini scala il ranking ATP! La nuova classifica del ligure e le proiezioni : Due vittorie al quinto set veramente importanti, quelle conseguite da Fabio Fognini nei primi due turni del torneo di Wimbledon per l’edizione 2019. Il ligure, dopo aver superato l’americano Frances Tiafoe, sopravvive anche a un altro specialista dei terreni veloci, l’ungherese Marton Fucsovics. Con questo approdo al terzo turno, il quinto in carriera ai Championships, Fognini mette un ulteriore mattoncino sulla propria ...

Wimbledon – Fognini abbonato alle maratone - steso anche Fucsovics al 5° set : al terzo turno troverà Sandgren : Dopo aver battuto Tiafoe al quinto set, anche Fucsovics si arrende dopo una lunga maratona, perdendo con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 Fabio Fognini raggiunge Thomas Fabbiano e Matteo Berrettini al terzo turno del torneo di Wimbledon, superando al quinto set l’ostico Fucsovics. Dopo la maratona con Tiafoe all’esordio, il tennista ligure vince anche quella contro l’ungherese, imponendosi con il punteggio di 6-7 ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini vince la maratona in cinque partite con Marton Fucsovics e accede al terzo turno! : maratona vincente di Fabio Fognini nel secondo turno di Wimbledon: sull’erba inglese il ligure batte il magiaro Marton Fucsovics per 6-7 (6) 6-4 7-6 (3) 2-6 6-3 dopo una battaglia sportiva lunga tre ore e 43 minuti ed accede al terzo turno dove sabato sarà opposto allo statunitense Tennys Sandgren. Nel primo set l’azzurro parte leggermente contratto al servizio e nel terzo game cede a quindici la battuta. Il magiaro conferma lo ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3 - il ligure piega l’ungherese dopo più di tre ore e mezza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.14 dopo più di tre ore e mezza il ligure accede al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tennys Sandgren, che ha battuto per 6-2 6-3 4-6 3-6 8-6 il francese Gilles Simon. HA VINTO FOGNINI! Stecca l’ultimo dritto Fucsovics! 40-0 Ace e tre match-point! 30-0 Prima vincente! 15-0 Altro dritto vincente di ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 4-3 - il ligure perde il break di vantaggio nel quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore di rovescio e un altro di dritto di Fucsovics. 4-3 Altro servizio vincente di Fognini. 40-30 Gran prima di Fognini. 30-30 Passante di dritto in rete di Fucsovics. 15-30 Volée di dritto lunga di Fognini. 15-15 Altro errore di Fognini. 3-3 Buona prima di Fucsovics e poi errore di rovescio di Fognini. 40-40 Passante di rovescio lunghissimo di Fognini. 40-A Dritto lungolinea vincente ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty - Nadal (con Kyrgios) e Serena Williams. Fuori Kerber! Fognini al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 3-0 - il ligure ha un break di vantaggio nel quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore di dritto di Fognini. 30-15 Gran volée smorzata di rovescio di Fognini! 15-15 Un doppio fallo di Fognini e un errore di Fucsovics. 3-1 Risposta completamente sbagliata di Fognini. 40-0 Ace di Fucsovics. 30-0 Errore di rovescio di Fognini. 3-0 Gran prima di Fognini! 40-0 Rovescio in rete di Fucsovics. 30-0 Volée di dritto vincente di Fognini! 15-0 Rovescio vincente di Fognini su ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 2-6 - si va al quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Fognini chiude il primo game del quinto set con una prima vincente. 30-15 Risposta e demi-volée sbagliate da Fucsovics. 0-15 Dritto sbagliato da Fognini che è al servizio. 0-0 Ora è tornato anche Fognini. 0-0 Fucsovics è tornato dalla pausa toilette. 2-6 Fognini butta in corridoio un pallonetto di rovescio, si va al quinto set. 40-0 Altri tre set point per Fucsovics. 15-0 Errore di ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 1-4 - il ligure si porta in vantaggio ma è sotto di due break nel quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Altro errore di Fognini che è completamente fuori da questo set. 15-40 Un errore per parte e altre due palle break per Fucsovics. 0-30 Errore di Fognini e risposta vincente di Fucsovics. 1-3 Prima vincente di Fucsovics. 40-0 Passante di dritto in rete di Fognini. 30-0 Errore di dritto di Fognini. 1-2 Servizio e dritto vincente di Fognini. 40-15 Doppio fallo di Fognini. 40-0 Dritto vincente ...