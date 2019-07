Roma | la presidente Ama filma un ristoratore che accatasta i rifiuti in strada Passa

“Ci voleva Putin” : nella Roma che accoglie il presidente russo scompare l’immondizia : È una Roma da cartolina quella che si prepara ad accogliere Vladimir Putin. E non solo perché nelle dieci ore che trascorrerà nella Capitale, il presidente russo potrà vedere il fiore all’occhiello delle bellezze Romane. Mentre sarà scorrazzato dal Vaticano al Quirinale, da Palazzo Chigi alla Farnesina, dai vetri oscurati della sua blindatissima limousine avrà la fortuna di non vedere quella che ...

Rifiuti Roma - disavventura per la presidente di Ama : lei fotografa i rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Rifiuti Roma - disavventura glamour per la presidente di Ama : mentre lei fotografa una catasta di rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Tutto pronto per arrivo Putin : giovedì presidente russo a Roma : Roma – Una ‘Green zone’ blindata, tiratori scelti e droni pronti a vigilare dall’alto. E’ Tutto pronto per la visita ufficiale in Italia, giovedi’ 4 luglio, del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Domani alle 11.30 negli uffici della Questura di Roma si terra’ il tavolo tecnico per mettere a punto le ultime misure. Putin rimarra’ nella Capitale solo un giorno. L’aereo ...

Presidente Cagliari Barella? chiuso con la Roma - l'Inter è sparita : Nicolò Barella si allontana sempre più da Milano e si avvicina alla Roma. A chiarire la posizione del centrocampista della Nazionale è Giulini

Barella ad un passo dalla Roma - il presidente Giulini attacca l’Inter : “avevamo l’accordo - poi sono spariti da 20 giorni” : Inter scomparsa al momento di chiudere l’accordo con Barella, il presidente del Cagliari trova l’accordo con la Roma: adesso il giocatore deve dare il suo ok Nicolò Barella sembrava ormai destinato a diventare un giocatore dell’Inter, ma fin quando la firma non viene posta sul contratto, non si sa mai cosa può accadere. Ad esempio, una delle due parti può addirittura… scomparire! In questo caso è toccato ...

Malagò : la Roma mi fa soffrire ma in futuro non sarò il presidente : Losanna – “La Roma mi fa soffrire, ma in futuro non faro’ il presidente. Mi occupo del Coni e di sport olimpici”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, escludendo l’ipotesi di un futuro ruolo di primo piano nel club giallorosso, parlando con i cronisti nello SwissTech Convention Center di Losanna, il giorno dopo la vittoria di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del ...

Malagò : “Italia Under 21 fuori è una grande delusione. Io presidente della Roma…” : All’indomani della festa della delegazione azzurra a Losanna per la vittoria di Milano-Cortina 2026, il presidente del Coni Malagò parla dell’eliminazione dell’Italia agli Europei Under 21, dell’Italia femminile e della Roma, squadra di cui è tifoso. Ecco le sue parole. EUROPEI Under 21 – “L’eliminazione degli azzurrini è l’unica brutta notizia sportiva di questi giorni. Mi dispiace ...

Emilia Romagna - blitz e arresti contro la 'ndrangheta : anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza : blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna, con arresti nei confronti di un clan storicamente legato alla famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi dell'operazione "Grimilde" spiccano Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grand

Blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna - arrestato presidente del Consiglio comunale di Piacenza : In manette anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso oltre ai boss Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri

È stata aggredita anche la ex compagna del presidente dell’associazione del “Cinema America” di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

È stata aggredita anche la ex compagna del presidente dell’associazione del Cinema America di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex Cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

Cinema America - nuova aggressione a Roma : picchiata l'ex compagna del presidente : Sulla vicenda indaga la Digos, già impegnata nell'inchiesta sull'altro pestaggio avvenuto sabato ai danni di quattro giovani con la maglia dell'associazione

Cinema America - nuova aggressione a Roma : picchiata l'ex compagna del presidente : Sulla vicenda indaga la Digos, già impegnata nell'inchiesta sull'altro pestaggio avvenuto sabato ai danni di quattro giovani con la maglia dell'associazione