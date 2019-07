Petrachi | « Per la Roma è l’anno zero | ma sono ottimista»

Roma - Petrachi scatenato : “Higuain è perfetto - capitolo chiuso per Barella” : ”Sono molto felice di essere qui alla Roma, è un onore”. Si presenta così il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, in conferenza stampa. “Credo che chiunque faccia questo lavoro ambisca di essere in una società così prestigiosa”, aggiunge Petrachi che saluta il Torino. “Voglio ringraziare tutto il popolo granata che mi ha sostenuto in questi anni di lavoro. Non l’ho fatto prima per ...

Napoli : fatta per Manolas. Si attende Petrachi Per chiudere : Il Napoli accelera su Manolas, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Bisogna sostituire al più presto Albiol che è sempre più vicino al Villareal. L’intesa con il greco è stata già raggiunta su un ingaggio di 3,5 milioni più bonus che consentirebbero al calciatore di raggiungere quota 4 milioni. Giuntoli però ha mandato di provare a non pagare l’intera clausola di 36 milioni di euro, perciò sta lavorando con la Roma per ottenere uno ...

As Roma - da Petrachi a Gasperini fino a Zaniolo : il futuro passa dalla rivoluzione : Un sesto posto che sa solo di Europa League, un altro pezzo di storia lasciato andare senza spiegare il perché, un nuovo allenatore e una squadra da ricostruire per far fronte alle possibili partenze. La stagione della Roma si è conclusa tra lacrime e amarezza. E sono soprattutto quelle dei tifosi, costretti malvolentieri a salutare De Rossi e a rincorrere un presidente che gioca a fare il Mark Caltagirone dall’altra parte del mondo. Nella ...

La nuova Roma - il Corriere è sicuro : si riparte da Petrachi e Gasperini : Oggi la Roma scenderà in campo contro il Parma, risicate le sue speranze di qualificazione in Champions ma i giallorossi proveranno a tenere accesa la “fiammella” fino all’ultimo. Sarà la serata dell’addio di De Rossi e anche l’ultima di Ranieri. E di tanti altri. Sì, perché secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si ...

Roma - un affare col Toro per liberare Petrachi : La Roma è pronta a concludere col Torino almeno un affare di mercato per convincere Urbano Cairo a liberare Gianluca Petrachi . Secondo il Corriere dello Sport , per evitare di dover pagare una buonuscita il club giallorosso è pronto ad acquistare dal Torino un giocatore, Meité è il candidato ideale, per liberare Petrachi e affidargli il ruolo di ...