' Ndrangheta a Malpensa | 34 arresti | Coinvolti anche politici locali

‘Ndrangheta - le mani su tre parcheggi di Malpensa : 34 arresti in 8 province. Anche un consigliere comunale di Ferno : Una volta scarcerati erano tornati a fare affari, compresa la gestione di alcuni parcheggi dell’aeroporto di Malpensa. In 34 sono finiti agli arresti (27 in carcere, 7 ai domiciliari) al termine di un’indagine dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Milano. Avevano ricostituito la locale di ‘ndrangheta tra Legnano, nel Milanese, e Lonate Pozzolo, paese in provincia di Varese. Le persone – arrestate in 8 province ...