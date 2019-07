ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sono statia 16di reclusione dal tribunale di Cagliari i due minori che lo scorso 11 settembre avevano ucciso un, che pretendeva da loro il pagamento di 300di hascisc. Per entrambi la Procura aveva chiesto 18. All’udienza, che si è svolta a porte chiuse come le precedenti, erano presenti anche i parenti della vittima, tra cui la madre Fabiola Balardi: “Sono molto delusa, sedicisono pochi, ma almeno quelli li faranno”. Con lei c’erano la sorella e la zia del, anche lei disperata per la pena troppo bassa. La giudice del tribunale dei minori, Michela Capone, dopo una camera di consiglio di circa 4 ore, ha pronunciato un verdetto articolatissimo che ha richiesto quasi un’ora di lettura: tra le altre cose nel dispositivo è stato specificato che le attenuanti sono state ritenute prevalenti, cosa che ...

vitaindiretta : Cagliari, Manuel Careddu ucciso da 5 amici per soldi. La sentenza di primo grado, condanna a sedici anni due giovan… - fattoquotidiano : Manuel Careddu, i due minorenni che uccisero 18enne per 300 euro condannati a 16 anni. Madre vittima: “Sono pochi” - Cascavel47 : Manuel Careddu, i due minorenni che uccisero 18enne per 300 euro condannati a 16 anni. Madre vittima: “Sono pochi”… -