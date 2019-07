Franco Morbidelli MotoGP | GP Germania 2019 | “Il Sachsenring mi è sempre piaciuto | proverò

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019)è apparso decisamente carico e concentrato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di, nono appuntamento del Mondiale di. Il pilota del team Yamaha Petronas sbarca sul circuito delcon la chiara intenzione di proseguire nel percorso di crescita messo in mostra nelle ultime uscite, anche se con qualche risultato in meno di quanto avrebbe potuto, e dovuto, realizzare. “Tutto sommato non posso che dire di stare vivendo una buona stagione – spiega l’ex campione del mondo della Moto2 – In questi primi appuntamenti abbiamo dimostrato di essere forti e di disporre di una discreta velocità. Forse, l’unica pecca è che non siamoriusciti a centrare gli obiettivi che ci eravamo preposti per colpa di qualche caduta o mio errore, ma la velocità c’era ...

OA_Sport : Franco #Morbidelli #MotoGP, #GermanGP 2019: “Il Sachsenring mi è sempre piaciuto, proverò a sfruttare la Yamaha” - jordanF1GP : @TrackTalkBlog @rossi_the_bossi Pol Espargaro and Franco Morbidelli. - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #GermanGP #Sachsenring 'Non ho corso l'anno scorso qui con la MotoGP, non so cosa aspettarmi' ha aggiunto il p… -