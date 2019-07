È morto il tabaccaio aggredito un mese fa a Napoli

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Èin ospedale, a, ilda un extracomunitario il 9 giugno scorso. L’episodio di violenza era accaduto davanti al suo negozio nella stazione della metropolitana di Chiaiano. Ulderico Esposito, 52 anni, aveva un’emorragia celebrale per il pugno sferratogli da un nigeriano che era solito infastidire le persone in quel luogo, poi arrestato quella stessa sera dalla Polizia.Si legge su Fanpage:Stando a quanto ricostruito nelle settimane postume alla vicenda, ilavrebbe chiesto all’aggressore, risultato poi essere un nigeriano di 36 anni, di spostarsi dall’ingresso della ricevitoria che si trova all’interno della stazione della metropolitana e dove il 52enne lavorava, e che per questo l’uomo avrebbe reagito colpendolo con un violento pugno al volto, causandogli così un’emorragia cerebrale che lo ...

AntonioDvx : #RadioSavana & #AspettandoPrometeo E morto il tabaccaio aggredito da un nigeriano alla metro di Chiaiano dopo un… - FrancoFrrfrn : Napoli violenta, è morto il tabaccaio aggredito da un africano nella metropolitana di Chiaiano - cny45tpa : RT @Freddieafk: E' morto il tabaccaio aggredito da un nigeriano un mese fa. Cosa gli daranno? 20 mesi con la condizionale? -