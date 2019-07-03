zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-07-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE MEZZI PESANTI CI SONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 03 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE MEZZI PESANTI CI SONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 20:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE IN DIREZIONE APRILIA, NEL SENSO OPPOSTO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’OSTIENSE E L’ARDEATINA, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI LATINA, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE Roma CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE NORD INICIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’APPIA E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE NORD INICIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’APPIA E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’A24 Roma-TERAMO E PRENESTINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 15:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA SULL’ A24 Roma TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA A24 E CASILINA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA SI RALLENTA IN TRATTI ...