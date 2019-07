Incidente sul Monte Bianco | la Valle d’Aosta chiede a Enac lo stop dei voli di parapendio

Liv - Incidente per la figlia di Facchinetti/ 'Caduta di faccia sulle scale - denti..' : Piccolo incidente per Liv, la figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Elena Faissol: 'È caduta dalle scale, un grande spavento'

Incidente sulla Pozzallo Modica : scontro tra due auto : Incidente stradale ieri sulla Sp194, la Pozzallo Modica. Due le auto coinvolte, due Opel Corsa, e quattro i feriti, due pozzallesi e due Modicani

Crotone. Incidente sulla 106 : morto Vincenzo Perna - ferito il figlio : Vincenzo Perna, 41 anni è morto, in un Incidente stradale avvenuto questa notte a Crotone. In gravi condizioni il figlio

Il pilota Carlin Dunne è morto sul colpo in uno spaventoso Incidente : Dramma in casa Ducati, in un terribile incidente ha perso la vita un pilota della scuderia di Borgo Panigale. Si tratta del 36enne Carlin Dunne, scomparso tragicamente alla Piker Peak, la famosa corsa in salita che si svolge annualmente in Colorado. Carlin Dunne, uno dei volti più noti del motociclismo di oltreoceano , era originario di Santa Barbara in California. pilota eccentrico con una stile di guida inimitabile, Carline Dunne era un ...

Incidente in cordata sula Gran Sasso - ferito alpinista : Teramo - Un Incidente in parete sull’anticima Nord della vetta Orientale del Gran Sasso, il primo di una cordata di alpinisti romani è precipitando, si è infortunato al quarto tiro della via alpinistica Alletto-Cravino. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila. L’elicottero, allertato dal rifugio Franchetti, ha imbarcato ai Prati di Tivo i ...

F1 - Toto Wolff sull’Incidente tra Verstappen e Leclerc : “Decisione difficile - ma io voglio le gare dure come 10 anni fa” : Inutile negare che questo GP d’Austria 2019, sede del nono round del Mondiale di F1 sia stato spettacolare. Il confronto ai ferri corti tra il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen ha portato alla decisione della Race Direction di considerare “sotto investigazione” il contatto tra i due piloti citati. Al momento, la vittoria del pilota della Red Bull resta in sospeso e si attendono notizie. Appare chiaro ...

Incidente sul lavoro - il 27enne Vincenzo Ferrigno muore folgorato : Tragedia sul lavoro a palermo. Un 27enne, Vincenzo Ferrigno, è morto folgorato la notte scorsa nel quartiere Danisinni.

Lorella Cuccarini - brutto Incidente e volto tumefatto : "Si può cadere per colpa di una buca sul marciapiede?" : brutto incidente per Lorella Cuccarini che è scivolata non rendendosi conto di una buca. La showgirl e conduttrice ha raccontato su Instagram di essere caduta sul marciapiede, facendosi male al volto. A immortalare le ferite, ci ha pensato lei stesse pubblicando uno scatto in cui si vede un grosso l

Dolunay - trama lunedì 1 luglio : Ferit continua ad indagare sull'Incidente di Demir : Dal 10 giugno su Canale 5 viene trasmessa la soap opera turca dal titolo "Bitter sweet-Intrighi d'amore", che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Il titolo originale della soap opera turca è "Dolunay" il cui significato è "Luna piena" e si compone di ventisei puntate. Proseguono dunque le avventure di Ferit e Nazli che hanno incuriosito non poco i telespettatori italiani. Le anticipazioni ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Xander indaga sull'Incidente di Emma : Le cause della morte di Emma Barber continueranno ad essere motivo di discussione anche nelle puntate americane di Beautiful di inizio luglio. La nipote di Justin è caduta con la sua auto da un dirupo ma in quel momento era inseguita da Thomas. Quest'ultimo voleva proibirle di incontrare Hope per rivelarle la verità sulla finta morte di Beth. Il tempismo con il quale tale incidente si è verificato comincerà a destare la preoccupazione di alcuni ...

MotoGP - Maverick Vinales sull’Incidente causato da Jorge Lorenzo : “Si crea un precedente pericoloso” : Maverick Vinales ancora ce l’ha il pensiero a quel che è accaduto in curva-10, sul circuito di Barcellona (Spagna), sede dell’ultimo round disputato del Mondiale 2019 di MotoGP. Alla vigilia del weekend in Olanda, lo spagnolo della Yamaha è ancora molto amareggiato per quanto è avvenuto nel corso del secondo giro della gara catalana. L’azione di Jorge Lorenzo e la conseguente caduta di Valentino Rossi, sua e di Andrea Dovizioso ...

Parapendio : Incidente sul Monte Bianco - morto 50enne francese : incidente in Parapendio sul Monte Bianco: ha perso la vita, ieri, un 50enne francese. L’uomo era decollato dalla Francia ed era giunto sulla cima del Monte Bianco: quando il Parapendio è ripartito dalla vetta, il velivolo è precipitato nella zona del Brouillard, sul versante italiano del massiccio. Il corpo è stato trascinato a valle dall’acqua di scioglimento del ghiacciaio, ed è stato recuperato a 3.700 metri di quota dal Soccorso ...

Chieti - Incidente mortale sulla Tiburtina : Luca Sablone Il tragico dramma si è consumato a Brecciarola: a perdere la vita è stato un uomo di circa 35 anni Le strade abruzzesi sotto la morsa degli incidenti, che nell'ultima settimana hanno provocato diversi morti e feriti. L'episodio più recente si è verificato questo pomeriggio verso le ore 16.30 a Chieti, precisamente sulla Tiburtina di Brecciarola in via Aterno. Nell'impatto sono stati coinvolti una macchina e una moto: ...