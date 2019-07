Eruzione a Stromboli | morto un escursionista | pioggia di lapilli e spiagge evacuate

ilmattino

(Di mercoledì 3 luglio 2019) C'è undove si è verificata una grossadel vulcano mentre l'isola è affollata di turisti. Lo ha detto...

poliziadistato : Le immagini dell'eruzione di #Stromboli dall'elicottero della #PoliziadiStato - Tg3web : Eruzione #Stromboli Canadair in azione per spegnere gli incendi. Comune di #Lipari: nessuna evacuazione. Due navi d… - emergenzavvf : #3luglio 18:30, #Stromboli: impegnati due Canadair #vigilidelfuoco per alcuni incendi provocati in quota dall’eruzi… -