Csm | anche Unicost chiede le dimissioni di Fuzio | “Scelte non rimandabili” Il pg chiede

Csm - Palamara ricusa anche Davigo. E nella memoria scrive : ‘Parte di un sistema. Non rinnego amicizia Centofanti’ : L’ex presidente dell’Anm Luca Palamara ha ricusato un altro dei giudici disciplinari, Piercamillo Davigo. La ragione è che lui e Sebastiano Ardita si sarebbero già pronunciati in maniera dura sulla vicenda. L'articolo Csm, Palamara ricusa anche Davigo. E nella memoria scrive: ‘Parte di un sistema. Non rinnego amicizia Centofanti’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

Csm - indaga anche Milano : “Nuove intercettazioni Lotti-Palamara. Dall’ad Eni documenti per screditare il pm Ielo” : La procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi di Milano alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara: si tratta di dialoghi, ancora coperti da segreto, tra Luca Lotti e lo stesso Palamara in cui l’ex ministro affermerebbe di aver avuto dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi alcune carte sul fratello del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, il magistrato che ha chiesto il suo ...

Bonafede - riforma processo e anche Csm : 1.17 Nella riunione sulla riforma del processo penale e civile "si è parlato di intercettazioni ma si è deciso di tenere da parte questo provvedimento" Così il guardasigilli Bonafede che aggiunge:"Avremo modo di tornarci, è importante salvaguardarle come strumento nella lotta alla corruzione".anche i "tempi del processo saranno stabiliti nella riforma con regole per farli rispettare, altrimenti ci saranno conseguenze disciplinari". C'è anche ...

Csm - nelle intercettazioni anche il pg Fuzio. Palamara : “Diranno che sono la P5”. Gli insulti ad Ardita : “È un talebano” : C’è anche la voce di Riccardo Fuzio, il procuratore generale della Cassazione, nelle intercettazioni della procura di Perugia su Luca Palamara. Sul pm indagato per corruzione, infatti, sono arrivate dall’ufficio inquirente umbro una nuova mole d’intercettazioni. Finora al Csm erano state inviate le trascrizioni operate col trojan installato sul cellulare di Palamara fino al 16 maggio. sono quelle che documentano ...

Csm - il caos travolge anche l'Anm : si dimette il presidente Pasquale Grasso : Lo scandalo Csm travolge anche l'Anm: Pasquale Grasso, infatti, si è dimesso dalla presidenza dell'Associazione nazionale magistrati. Poco prima del passo indietro, in apertura del Comitato direttivo centrale dell’Anm, convocato a seguito della bufera sulle nomine ai vertici delle procure, Grasso av

Intercettazioni Csm-procure : veleni anche per Pignatone : Nelle nuove Intercettazioni sul caso procure-Csm, pubblicate in un articolo del Corriere della sera, cominciano a emergere anche i veleni intorno alla figura di Giuseppe Pignatone, procuratore di Roma dal marzo 2012 fino al maggio 2019. Dalle telefonate intercettate infatti, il bersaglio numero uno è proprio Pignatoneconsiderato da Palamara il regista occulto di un’operazione ai suoi danni, che da tempo lo ...

Caso procure - si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni : Caso procure, si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni È il quarto in tre giorni. Pressing nel Pd per chiedere il passo indietro a Lotti, dopo un’intercettazione in cui parla del vicepresidente Ermini. L’ex ministro si difende: “Mie opinioni, nessuna minaccia”. Mattarella indice elezioni suppletive per due ...

Csm - si dimette anche Cartoni : "Ma non ho mai parlato di nomine" : L'addio di un altro dei consiglieri togati coinvolti con una lettera al vicepresidente Ermini: "Lascio per senso di responsabilità, non mi è stato permesso di difendermi"

Csm - si dimette anche il consigliere Cartoni : è il quarto. E’ tra i togati che videro Lotti : “Ma io dormivo sul divano” : Un altro consigliere del Csm che incontrò i deputati del Pd ha dato le dimissioni. Si tratta di Corrado Cartoni, che prima di entrare nell’organismo di autogoverno della magistratura era giudice a Roma, e che a ilfattoquotidiano.it aveva definito come “casuale” l’incontro con l’ex ministro Luca Lotti e l’ex leader di Magistratura Indipendente Cosimo Maria Ferri. Prima di un’assemblea proprio della ...

Bufera Csm - summit notturni tra togati e politici per spartirsi i voti : al tavolo con Palamara anche Lotito : Un terremoto senza fine. E' quello che sembra aver investito la magistratura e in particolare il suo organo di autogoverno. Dalle carte emergono incontri segreti per far nominare un procuratore gradito al posto di Pignatone. Vi partecipavano anche i dem Ferri e Lotti

Caso Palamara - anche Anm Napoli e del Piemonte si schierano con Milano : “Si dimettano dal Csm i magistrati coinvolti” : L’Anm di Napoli e quella del Piemonte al fianco di quella di Milano sul Caso Palamara. L’Assemblea distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati del capoluogo campano ha infatti approvato una mozione con cui recepisce il documento approvato ieri dall’assemblea di Milano e chiede le dimissioni immediate dei consiglieri del Csm “che sono o dovessero risultare coinvolti” nelle indagini della Procura di Perugia. Questo ...