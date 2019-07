Attivi i numeri 3341051030 e 800137079 per la segnalazione di cani abbandonati in

optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Con l'estate 2019 sono ritornati. Mi riferisco aiindicati in una nota più che virale su Facebook come quelli adibiti alla segnalazioni diin autostrada. Già la scorsa estate gli stessi recapiti erano balzati agli onori della cronaca come riferimenti ufficiali di una campagna di salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe. In questo mese di luglio la stessa identica nota virale ha iniziato a solcare soprattutto le bacheche Facebook ma va subito smentita nella sua sostanza. Come già sottolineato esattamente un anno fa, iper ladiin autostrada sono statiin passato ma non lo sono più oramai dal lontano 2011. Proprio fino a 8 anni fa, il primo recapito mobile consentiva di inviare un messaggio SMS per allertare appunto della presenza di un cane su strade a scorrimento ...

